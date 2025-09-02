Benita (Maestro Joao) anuncia que ha completado su transición a mujer: "Me he operado la vagina"

Poco más de un año atrás, en mayo de 2024, el Maestro Joao (60 años) anunciaba en el programa Baila como puedas de TVE el inicio de su transición a mujer. Así, la televisiva confirmaba a todos que a partir de entonces se haría llamar Benita, como su madre.

A lo largo de este tiempo, ella misma ha ido desvelando las novedades con respecto a su transición en diferentes formatos de televisión así como en sus propias redes sociales. Si el pasado mes de julio, Benita compartía haberse operado el pecho, ahora ha dado un paso más al frente.

Este martes, 2 de septiembre, quien fuera concursante de Gran Hermano VIP en su séptima edición, ha desvelado en el programa Anda Ya de Los40 que se ha sometido a una operación de vaginoplastia. Se trata de una intervención que sustituye el aparato reproductor masculino por el femenino.

"He estado en Barcelona. Se me vio sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina", ha anunciado, pletórica. "Me la he operado, estoy ya toda tuneada, toda terminada, ya no me queda más que voy a ir a hacerme los pies la semana que viene", ha bromeado, despejando las dudas acerca de las imágenes en las que fue captada con escasa movilidad unos días atrás.

Pletórica y emocionada se ha mostrado Benita en el programa Anda Ya. Así, en palabras de la propia colaboradora de televisión, "la transición ha sido terminada". "Me siento muy bien, aunque he de decir que Benita ha estado siempre, yo solamente estaba disfrazada del Maestro Joao", ha añadido.

No son sus operaciones de pecho y vagina los únicos cambios a los que se ha sometido la televisiva recientemente con motivo de su transición. En esta línea, Benita también se ha dejado crecer el pelo, se ha puesto extensiones y se ha enfundado en looks más arriesgados.

A pesar de haber cambiado radicalmente su imagen, la colaboradora ha dejado claro en varias ocasiones que todas estas intervenciones no le hacen más o menos mujer. "Podría no haberme puesto el pecho y sería igual de mujer", confesó semanas atrás en el plató de D Corazón con Anne Igartiburu (56).

Como se suele decir, imagen nueva, vida nueva. Así lo ha demostrado Benita en estos meses de transición. Y es que hace unos días, sorprendía a propios y extraños al cambiarse el nombre de su perfil de Instagram. Ahora, todo aquel que desee buscarla en redes tendrá que hacerlo bajo el nick Benita imparable.

Nuevo proyecto en RTVE

La transición personal de Benita coincide en un momento de renombre profesional para ella. El pasado mes de junio, RTVE anunciaba el inicio de las grabaciones de Benita, un docureality producido en colaboración con Zeppelin y que acompañará a la televisiva en el viaje más importante de su vida.

Por el momento, no se conoce la fecha exacta en la que la cadena pública emitirá el docureality que versa sobre la vida de la colaboradora.