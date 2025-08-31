Vicky Martín Berrocal comparte su reflexión más sincera tras un periodo de parón: "Quería saltar al vacío, empiezo de cero"

"Hay momentos en los que uno quiere y necesita parar. La vida (a la que no hay que echarle nada en cara) nos arrastra sin querer y a veces nos vemos en un círculo vicioso del que hay que salir pero la mayoría de las veces, no sabes cómo hacerlo". Así arranca la confesión más personal de Vicky Martín Berrocal (52 años).

Ahora que el mes de agosto ha llegado a su fin y toca afrontar el "nuevo curso" de septiembre, la diseñadora y empresaria ha compartido una importante reflexión a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la andaluza hace balance sobre un verano en el que ha optado por hacer un parón para reencontrarse consigo misma y recargar las pilas.

Vicky Martín Berrocal en su nueva casa. Instagram

"Quería estar en paz y en calma"

"No necesitas ver toda la escalera para subir el primer peldaño". Eso decía Martin Luther King y qué de acuerdo estoy. Plántate, échale coraje y toma decisiones", reza el escrito de la exmujer de Manuel 'Díaz' El Cordobés (57).

"En mi caso lo tuve claro. Quería aprovechar este verano para saltar al vacío. Priorizarme. Tener tiempo para mí... conseguir estar en paz y en calma", añade.

Y es que, tras un año marcado por los éxitos encadenados en todos sus proyectos -su firma de moda, su podcast y su documental Las Berrocal-, Vicky Martín Berrocal necesitaba "no pensar en nada ni en nadie." Escucharme mucho y quedarme sorda a veces. Ponerme las mismas chanclas y el mismo bañador. Tener a los que quiero cerca. Mirar y ver. Pararme en lo que realmente importa y no estar en ningún sitio por estar".

Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal, en un acto en Sevilla. Gtres

"Olvidarme y vivir"

Los últimos dos meses han sido para ella un periodo en el que ha querido dejarse llevar: "Usar las redes sociales cuando me apeteciera. Darle un respiro y tomarme un respiro. Pensar en mí y dejar de pensar qué publico, qué me pongo y qué foto me hago".

"Me apetecía olvidarme y vivir. Descansar. Hablar poco y contar lo justo. Leer. Pasear y no hacer nada. Dormir. Encontrarme con mi mejor versión. Ser egoísta y consciente en cada momento. ¡Ser!", destaca.

Vicky Martín Berrocal en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Me espera un año maravilloso"

Su escrito pone en valor la importancia de la decisión que ha tomado. Tras este necesario paréntesis ha recuperado las fuerzas para retomar el trabajo.

"Mañana empieza un año nuevo a nivel profesional. Empiezan los quehaceres. Siiiiiiiiii. Mañana yaaaaa", dice, positiva.

Por último, concluye su escrito confesando que está muy ilusionada ante los nuevos retos que se le presentan: "¡Cómo de rápido pasa la vida! Para este año que empieza tengo mil sueños y mil proyectos en mente. Tengo ilusión y ganas. Y mucha emoción. Estoy libre de carga. No llevo ninguna mochila ni palabras no dichas."

"Empiezo. Empiezo de cero. Empiezo bien. Qué bien poder decirlo. Me espera un año maravilloso. ¡Lo sé! Lo he visualizado y sentido. Este será un gran año. Como el tuyo... si así lo crees", termina.