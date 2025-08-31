Raúl Prieto apura el verano tras su separación de Joaquín Torres: dónde y con quién está en sus animadas vacaciones de soltero

La noticia de la ruptura de Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48), adelantada por EL ESPAÑOL el pasado 18 de agosto, ha puesto al arquitecto y a su ya expareja en el foco mediático.

Tras conocerse la separación, Torres ha explicado a este diario que lo está pasando "muy mal" en esta nueva etapa, que está "muy triste" y que la decisión de tomar caminos separados se produjo hace "cuatro meses".

Prieto, en cambio, no ha realizado hasta la fecha ningún tipo de declaraciones. Este verano se le ha visto en Formentera acompañado de un nutrido grupo de amigos. Y hace apenas unas horas se le ha vuelto a ver junto a personas que forman parte de su ámbito laboral, así como su círculo íntimo. ¿De quiénes se trata?

Raúl Prieto, con Carlota Corredera, David Valldeperas y otros amigos en las redes sociales. Instagram

Con Carlota Corredera y David Valldeperas

La última aparición pública del que fuera director de Sálvame ha estado protagonizada por algunos de sus compañeros de más confianza de televisión.

Tal y como ha dado a conocer Carlota Corredera (51) a través de sus redes sociales, Prieto se ha reunido con ella y con grandes amigos, como David Valldeperas (51), también exdirector de Sálvame, Rocío Martín Vázquez, ayudante de dirección de dicho espacio -e íntima de Belén Esteban (51)-, y el presentador Miquel Valls (40).

Todos ellos se han dado cita en una jornada de lo más estival: a golpe de bañador y sumergidos en una piscina. "Aún quedan días de verano. Os quiero siempre en mi vida", ha destacado la periodista y presentadora en su cuenta de Instagram.

Joaquín Torres y Raúl Prieto contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2023. GTRES

Soltería en silencio... y entre amigos

Fiel a su característica discreción, Raúl Prieto no ha querido ofrecer declaraciones acerca de su recién estrenada soltería.

Si bien el arquitecto no ha tenido reparos a la hora de confirmar su ruptura y revelar los motivos que podrían haber motivado el desenlace de su romance, el periodista prefiere evitar pronunciarse sobre ello.

Así, se mantiene en silencio. Eso sí, tampoco se esconde. Hace unas semanas se le pudo ver de la mano de un desconocido joven en el archipiélago balear. Miradas cómplices, sonrisas y chapuzón en el mar. Unos instantes de relax y diversión que fueron captados por Look.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en un acto en Madrid. Septiembre de 2023.

¿Una nueva ilusión?

Las imágenes hicieron creer que, quizás, habría encontrado una nueva ilusión. Lo cierto es que no solo fueron inmortalizados por la prensa gráfica: también posaron juntos en las redes sociales.

El joven en cuestión es un cirujano especializado en medicina estética que tiene su propio centro en Barcelona. Ambos se conocieron a través de amigos en común y habrían dado paso a una amistad especial. Todo apunta a que se trata de ilusión con la que ha disfrutado de este recién estrenado verano de soltero.

Un verano que para Raúl Prieto se ha presentado en absoluto solitario. Siempre rodeado de buenos amigos, ha compartido con quienes más quiere de sus vacaciones estivales. En esta ocasión con dos figuras claves en su trayectoria profesional y vital: Corredera y Valldeperas, con el que formó un tándem perfecto a la cabeza de uno de los programas de mayor éxito de la pequeña pantalla.