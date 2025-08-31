Álex García escribe una carta a Verónica Echegui: "Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra toda España"

Este domingo, 31 de agosto, el actor Álex García (43 años), en pleno duelo por la muerte de la que fue su pareja, amiga y confidente, Verónica Echegui, se ha querido despedir de ella públicamente a través de una suerte de carta, tan emotiva como desgarradora.

El ganador del Premio Goya a Mejor Actor Revelación ha publicado una misiva en la que ensalza la figura de la malograda actriz, al tiempo que la define y habla del vasto legado que ha dejado. El escrito, publicado en El País, comienza rememorando Álex el viaje que hicieron a Rumanía.

"Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria... Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas. La oscura raíz del grito, que diría Lorca. Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad", dice el actor en un punto de la carta.



La expareja en un acto público. Gtres

Sostiene Álex García que Verónica fue una mujer muy espiritual, con un profundísimo mundo interior, que era verdadera feliz entre "charcos y altavoces a todo volumen que rompían la realidad". La partida de Vero -como él la llamaba- deja a todos los que la quisieron rotos, vacíos.

"Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor", subraya Álex.

"Sólo quiero que esa ola de amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren", agrega el actor de Litus.

Reconoce Álex que no están siendo días fáciles, que retomar el pulso de la vida cuando una muerte así acontece es complicado: que ha habido lágrimas, muchas. "Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días".

Álex García y Verónica Echegui en un acto público. Gtres

"Y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente", continúa explicando Álex en la carta. Ahora, el actor ve a Verónica libre y feliz: "Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado".

"Y bailar libre al fin. (...) Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con amor". Así se despide Álex de la que fue su gran amor. Huelga decir que García no se separó del féretro de Verónica durante el velatorio en el Tanatorio de La Paz.

Según testigos, permaneció junto a la familia de la actriz desde que llegaron los restos mortales, completamente abatido. Su rostro, reflejo del dolor, evitó las cámaras y los focos, fiel a la discreción que siempre marcó su relación con Echegui.

Aunque la pareja se separó en 2023, su vínculo permaneció intacto. Vivieron juntos en la sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, animales y un huerto que cuidaban con mimo.