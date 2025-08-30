A solas con Terelu Campos al cumplir 60 años: "El amor de pareja no lo busco. No me hace infeliz no tener a alguien al lado"

Ejercer la profesión de periodismo a veces no es fácil, tiene una parte ingrata y pedregosa: no siempre lo que se cuenta es agradable. Pero también, de vez en cuando, esta carrera te invita a café. Te da la oportunidad de charlar con gente interesante y con horas de oficio.

Es lo que acaba de vivir EL ESPAÑOL. Este domingo, 31 de agosto, cumple seis décadas, 60 años, Teresa Lourdes Borrego Campos. O lo que es lo mismo: Terelu Campos. Este periódico charla con la presentadora y lo hace, además, en uno de sus momentos más plácidos y serenos.

Terelu alcanza los 60 trabajando, pues este domingo estará al frente de su sección Aires de Fiesta, en Telecinco. No se queja, antes al contrario: que su aniversario la pille trabajando es buena señal. Hablar con ella es aprender: de todo; de la vida y de la tele.

Terelu Campos, en el plató de 'Aires de Fiesta', en Telecinco.

La madre de Alejandra Rubio (25) no lo dice en su charla con este medio, pero el que escribe sí: está recibiendo, a estas alturas, los frutos de tantos años de abnegado trabajo. A nivel profesional, Terelu es, ante todo, una curranta: ha hecho de todo y por su orden.

Vive un dulce período y lo hace serenamente: con esa templanza que dan los años. Con EL ESPAÑOL hace un balance de su vida. Habla de su faceta como abuela y recuerda a su madre, a la inconmensurable Teresa Campos. La Campos. Pasen y lean.

Cumple este domingo, día 31, seis décadas de vida. ¡60 años! ¿En qué momento vital está Terelu Campos?

Bueno, la verdad es que es probablemente el año más atípico que he tenido en mucho tiempo. Primero me embarqué en la aventura de Supervivientes, luego el teatro. Después llegó lo de presentar en verano Aires de Fiesta. Entonces, en líneas generales, yo diría que por lo menos estos ocho primeros meses del año han sido buenos, bastante buenos.

Un tiempo atípico, pero afortunadamente atípico porque detrás está el trabajo.

Sí. Efectivamente.

Terelu junto a la inmensa María Teresa Campos.

Terelu y el trabajo. A usted se la educó en él, en la constancia, en la disciplina. Tuvo una gran maestra, María Teresa Campos.

A mí nunca me duelen prendas trabajar. Es en lo que me he educado. Y yo además no soy persona de hobbies ni de cosas, ¿sabes? Es lo que le pasaba a mi madre también. Cuando realizas un trabajo que te gusta, pues al final tu hobby también es tu trabajo.

Sabe Terelu Campos lo que es remar a favor de obra...

Bueno, yo es que eso lo tengo muy imbuido, ¿sabes? Yo siempre intento remar a favor de obra, siempre, en lo que haga. En los programas que esté, en donde esté, siempre intento favorecer en todo lo que yo pueda.

Volviendo a la celebración. El día de sus 60 años estará trabajando en Fiesta.

Sí, sí. No es la primera vez que me pilla trabajando, ¿eh?

Qué buena señal es esa...

Hombre, ha habido algunos años que no me pillaba trabajando, esa es la verdad, pero no me importa. Hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar y para luego brindar. No lo voy a celebrar este 31, nunca lo celebro en mi día. Un poco más adelante, porque mucha gente está fuera de Madrid.



En este programa en concreto, en la sección que tiene, se la ve especialmente cómoda. Además, para usted tiene una connotación muy especial.

Sí, por supuesto. Estoy muy cómoda y lo disfruto mucho. No lo disfrazo, además. Cada programa que hago es un homenaje a mi madre.

Llega septiembre. Y sabemos que hay proyectos por ahí, que hay Terelu para rato. ¿Se puede contar algo?

No se puede contar nada. Ojalá pudiera contarte. A mí me encantaría seguir.

Lo suyo es presentar, eso es así. También hace teatro, pero Terelu ha nacido para ponerse ante una cámara.

Totalmente. El teatro es una experiencia que me alegro de haberla hecho, pero no tengo miras de seguir. De momento, sigo. Antes de Madrid, tengo Granada el 11 de septiembre. En octubre, en Madrid, cierro de momento el círculo del teatro.

Háblenos de su faceta como abuela. ¿Cómo se siente? ¿Le gusta el término?

Claro que me gusta el término abuela. Estoy feliz, qué te voy a decir. Es una experiencia maravillosa.

¿Cómo cree que María Teresa Campos, su madre, hubiera vivido este momento tan especial de Alejandra?

Es que... yo a veces lo pienso, lo pienso mucho eso. Pienso en cuando mi madre estaba bien, evidentemente. Mi madre hubiera disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto del hijo de mi sobrino José María como del de mi hija. Muchísimo. Lo que pasa es que bueno, pues las circunstancias son así en la vida.

A su madre le encantaban los niños...

Yo he visto a mi madre con la hija de Toñi Moreno que se derretía. Vamos, no sabes cómo era la cosa. Imagínate lo que hubiese sido con sus bisnietos.

Madre e hija, posando juntas.

El otro día emocionó con sus palabras cuando defendió la postura del hijo de Carmen Sevilla, que no dejó que nadie viera a su madre en su último tramo. Usted pasó por lo mismo y sostiene que hay que respetar; que si las personas enfermas no están para recibir visitas no se debe insistir.

A ver, yo no comparto con Augusto que no tenga la lápida su nombre puesto y que la gente no pueda ir allí a rezar. Pero todo lo que es llevar en la discreción la enfermedad de su madre, es que hay que respetarlo. Solamente lo entiende quien lo vive. Con mi madre había gente que quería ir a verla. Pues 'mire usted, no'. Porque no es bueno para ella. Hay que hacer lo que es bueno para el enfermo, no lo que es bueno para ti.

Cambiemos de tercio. Terelu Campos, se le pregunto a calzón quitado: ¿qué le pasa con el amor? ¿Cómo está el amor?

El amor, nada. El amor está donde tiene que estar. El amor está en su sitio. Está ordenado.

Será por amor. ¿A que no es necesario tener un hombre al lado para ser (más) feliz?

No, en absoluto. Nunca, eso no es necesario nunca. Ahí no está el desarrollo personal.

No se puede vivir sin amor, pero no siempre tiene que ser de pareja...

Es necesario, es necesario tener amor y yo tengo amor. Pero no tengo el amor de pareja, ni lo tengo ni lo busco. Ni me inquieta, ni me preocupa, ni me hace ser infeliz, todo lo contrario.

Por otro lado, tengo que preguntarle por actualidad. Menuda semana de fallecimientos hemos pasado. ¿Conocía a Manolo de la Calva?

Claro. Mi madre lo entrevistó mucho y yo también. A los dos, sí: también a Ramón Arcusa. Yo sabía que Manolo estaba mal porque vive en el mismo edificio que Consuelo Berlanga. Entonces, Consuelo le dijo a nuestra representante que a Manolo se lo habían llevado al hospital. Hace ya unas semanas que se lo dijo. Es una pérdida importante para la cultura de nuestro país.

Terelu Campos, ha sido un placer charlar con usted. Da gusto cuando se habla con profesionales del medio: con personas con horas de carretera. No se olvide de brindar y festejar esos 60 años recién cumplidos. Porque la vida hay que vivirla, usted bien lo sabe.