La hija de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, detalla cómo fueron sus últimos días: "Tenía que llevar oxígeno las 24 horas".

La muerte de Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico, ha provocado una enorme conmoción entre la legión de admiradores del mítico dueto. Sus familiares y amigos siguen sin dar crédito aún a su marcha.

El cantante perdió la vida a los 88 años como consecuencia de una fibrosis pulmonar. Una dolencia que, según ha explicado su hija Vicky, lo obligaba a precisar de respiración asistida: "No se quejaba nunca de nada. Estaba balito y tenía que llevar oxígeno las 24 horas". Todo ello "sin una queja, sin una mala cara".

Este sábado, 30 de agosto, su hija ha lamentado que no se le ha despedido como se merecía: "Ha sido todo muy rápido y en unas fechas complicadas. Incluso amigos cercanos no han podido venir porque les ha pillado fuera de España o fuera de Madrid". Asimismo, ha contado que la familia recibió "un telegrama de la Casa Real", y que el mensaje de condolencias de los reyes, Felipe VI (57) y Letizia (52) "fue el primero en llegar".

"Se ha ido tranquilo, estaba dormido"

La hija del popular cantante ha revelado en el plató de Fiesta, en Telecinco, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (46), también les hizo llegar una nota de pésame.

Julio Iglesias (81), por su parte, llamó personalmente a Ramón Arcusa (88), la otra 'mitad' del Dúo Dinámico. "Llamó por teléfono a Ramón y pudimos hablar con él".

Manolo, como todo el mundo lo llamaba, estaba enfermo desde hace tres años. Pero su fallecimiento pilló a todos por sorpresa. "Yo estaba en Menorca porque, aunque ya estaba malito, nadie esperaba que pasase esto", ha recordado su hija.

"Mi madre le acompañó al médico para que el doctor le echase un vistazo y ya no salió de allí (...) Pude despedirme de él por poquito, llegué una hora antes de que muriera. Mi padre se ha ido tranquilo, estaba dormido", añadía.

Vicky de la Calva ha revelado que, a pesar de su dolencia, su padre jamás perdió ni el sentido del humor ni el ánimo: "Siempre estaba con una sonrisa. Me decía: 'Qué guapa estás, cuéntame cómo te ha ido en el trabajo. Yo iba a algún viaje y siempre le traía cosas dulces, porque le encantaba".

"Tenía los pulmones muy mal"

Sobre su despedida, ha recordado: "En ese momento de tanto dolor estás tan roto... Lo que más me ha llenado es ver ese amor, toda esa gente llorando. Ha sido increíble ver a tanta gente llorando... He agradecido muchísimo todas las muestras de cariño, los telegramas que llegaron".

La familia tiene previsto organizar próximamente un funeral, ya que muchos amigos del cantante no pudieron asistir a su último adiós en la sede de la SGAE, en Madrid. De momento no se ha precisado la fecha de la misa en su memoria.

"Pienso que mi padre es patrimonio de España y de quienes lo han admirado y querido con su música. Tal vez (el funeral) sea más adelante, no lo hemos hablado. A mucha gente le ha pillado fuera de Madrid", ha destacado Vicky de la Calva.

La hija del artista tiene claro que la asignatura pendiente de su padre fue no haber podido despedirse de su público: "Ha sido un dolor que no se pudiera despedir sobre el escenario y no pudiera hacer ese cierre como le hubiera gustado. Pero tenía los pulmones muy mal... Le faltó una última actuación y poder dar las gracias".

La hija del cantante ha contado que su padre siempre llevó una vida tranquila al lado de su mujer, Mirna Carvajal: "Siempre estaban cogidos de la mano, se daban besos".

Los restos mortales se han trasladado a un columbario del cementerio de La Paz, en la localidad madrileña de Alcobendas. Por expreso deseo de la familia no se sabe exactamente en qué ubicación de este cementerio se encuentra ubicada la urna.