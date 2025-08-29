Rita Maestre se convierte en madre de su segunda hija junto a Manuel Guedán: "Ya está aquí. Estoy feliz"

Rita Maestre (37 años) está de enhorabuena. La política ha dado la bienvenida a su segunda hija en común junto a Manuel Guedán (40). Así, la pareja amplía la familia, pues ya experimentó la paternidad en 2023 con Jana, su primogénita.

"¡Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz. Gracias al Hospital 12 de Octubre y a sus magníficas matronas, ginecólogas, anestesiólogas, auxiliares de enfermería y celadoras. PD: Pregunta para quienes también nacisteis en agosto, ¿cómo se resuelve lo de los cumples?", ha posteado la madre, feliz.

EL ESPAÑOL ha podido conocer en primicia el sexo del bebé, a través de fuentes de total solvencia: "La niña ha nacido a mediodía, y están las dos, madre e hija, muy bien". El nombre de la recién nacida, de momento, prefieren mantenerlo en la intimidad.

Un mes y medio atrás, el pasado 14 de julio, la portavoz del grupo municipal Más Madrid comunicó su baja por maternidad en la semana 35 de gestación. Lo hizo a través de su perfil de Instagram, donde compartió un vídeo asegurando que abandonaba sus labores institucionales hasta que "terminase su permiso de maternidad".

"Hoy os anuncio una noticia importante para mí: a partir de hoy me cojo la baja, porque ocho meses de embarazo y este calor ya pesan demasiado", explicó Rita a mediados del pasado mes de julio.

Durante este segundo embarazo, la concejala del Ayuntamiento de Madrid se ha acogido a sus 16 semanas de permiso de baja por maternidad. Tal y como publicó Vanitatis, lo ha hecho de forma ininterrumpida. Una realidad que difiere de lo que vivió dos años atrás con su primogénita.

En 2023, con motivo de su primer embarazo -una noticia que este portal publicó en primicia-, Maestre tuvo que disfrutar de esta baja en tramos distintos, ya que le tocó enfrentarse a las elecciones municipales, celebradas el 28 de mayo de ese mismo año.

Fue la propia Rita quien compartió públicamente su segundo embarazo el pasado mes de enero. A través de un selfie en el que se mostraba acariciando su tripita de embarazada, Maestre reveló la buena noticia. "¡Marchando una nueva madrileña (o madrileño)! Si todo va bien, septiembre será un mes más cansado, pero mucho más feliz", escribió la politóloga.

Rita Maestre y Manuel Guedán, en una fotografía compartida en redes sociales.

Maestre y Guedán sellan aún más su historia de amor con el nacimiento de su segundo hijo. La pareja se conoció en Bilbao, gracias a unos amigos en común. Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando decidieron contraer matrimonio en Lucillos, cerca de Talavera de la Reina (Toledo).

La dupla escogió una finca, y fue allí donde, en una ceremonia civil, se dieron el 'sí, quiero'. En su boda estuvo presente, entre otros, rostros conocidos como Manuela Carmena (81), quien dedicó unas emotivas palabras a los novios.