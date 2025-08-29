El patrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación: un coche, una casa de alquiler y un millón en 'cash' en la cuenta

La separación de Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (34) pone sobre el tapete una realidad que afecta a todas las parejas que ponen fin a su relación. Tras tomar la difícil decisión de tomar caminos separados, toca el siempre incómodo momento del reparto de los bienes.

'Esto es tuyo, esto es mío'. Sí, el hijo de Isabel Pantoja (69) y la que han sido su compañera de vida tienen que readministrar ahora el patrimonio que tenían en común. La división depende, lógicamente, de múltiples variables. La principal: el régimen económico del matrimonio.

Independientemente de si se han casado en gananciales o con separación de bienes, ambos deberán contribuir de manera conjunta a todo lo relativo a las cargas familiares. En este caso, lo que tiene que ver con sus hijas y con el hogar en el que han estado viviendo los cuatro últimos años.

Kiko Rivera e Irene Rosales, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La pregunta del millón es: ¿A cuánto asciende exactamente su capital? ¿Tenían alguna propiedad en común? ¿Quién se queda cada cosa?

Hasta la fecha no ha trascendido información sobre la liquidación de la expareja. Sí se conoce que la ruptura ha sido de mutuo acuerdo, cordial y sin terceras personas implicadas. Esto facilitará mucho la tarea de la partición. Pero, ¿de qué cantidades estamos hablando?

Cabe recordar que tanto Kiko como Irene han hablado públicamente de sus ingresos económicos, así como del dinero que tienen en las cuentas bancarias. O del patrimonio inmobiliario.

Respecto al dinero contante y sonante, se estima que Kiko Rivera tiene un millón y medio de euros en cash en el banco. Eso fue lo que deslizó en su entrevista con David Broncano (40) en La Resistencia, en julio de 2021.

"Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro", confesaba entonces. Sobre el monto que tenía acumulado en su cuenta corriente, apuntaba: "Tengo en el banco como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...".

Incluso aprovechaba la coyuntura para lanzar una pulla a su madre y aclarar que aún estaba pendiente de recibir parte del patrimonio de su padre, Paquirri, fallecido en 1984. "Sin contar patrimonio porque no me lo han dado", espetaba.

Loft y exclusivas

Irene Rosales, por su parte, también ha hablado en los medios sobre el nivel de ingresos familiares. En agosto de 2021 explicó los motivos por los que ambos habían decidido comprarse un coche valorado en 80.000 euros.

Una decisión que desató numerosas críticas, pues 12 meses antes habían expuesto de manera pública su crisis financiera.

La sevillana justificó así por qué habían adquirido un vehículo de alta gama: "Kiko ha ganado dinero a raíz de las exclusivas. El coche nos hacía muchísima falta, no ha sido un capricho, y nos ha gustado a los dos. Sé que voy a poder pagarlo".

Lo cierto es que cuando la suerte les cambió y los ingresos llegaron de nuevo al hogar, Kiko pudo también "reformar su loft y alquilarlo".

El piso, situado en la localidad madrileña de Alcobendas, lo compró en 2009 por 338.000 euros. Ese mismo año fue destrozado por un okupa. Tras su rehabilitación y posterior arrendamiento no ha vuelto a darles problemas.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en 'GH DÚO'.

700 euros al mes

Queda claro que en 2021 el viento parecía soplar a su favor. Pero justo un año antes, en 2020, estuvieron en la cuerda floja. Hace cinco años, el DJ confesó en una charla con Tamara Gorro (38) que estaba "muy jodido de pasta" por culpa de la pandemia.

El parón laboral al que lo abocó el estado de alarma por la Covid lo obligó a pedir una ayuda al Estado: "Solo estoy ingresando 700 euros al mes", detallaba, "pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho".

Durante un año, la pareja salió adelante con recursos limitados: la ayuda de 700 euros "y mis ingresos de las redes sociales", tal y como destacó la propia Rosales.

Las deudas con Hacienda

Llama la atención cómo les cambió la vida de un año para otro. Según las declaraciones del propio Kiko Rivera, en 2021 tenían la cantidad suficiente para sustentarse de por vida. Un año antes, en cambio, apenas llegaban a fin de mes.

La situación no parecía ser mucho más halagüeña en 2018, cuando participaron en GH Dúo para poder saldar sus deudas con Hacienda.

Cabe recordar que su participación en el reality de Telecinco era para ellos la forma más rápida de conseguir el dinero que debían a la Agencia Tributaria.

Su deseo en aquel momento era abonar lo antes posible y poder empezar de nuevo de cero. Finalmente, la pareja no ganó el concurso pero consiguió embolsarse la cifra de 400.000 euros brutos.

Tan suculenta cantidad fue a parar directamente a manos del fisco, por lo que prácticamente nada se sumó a los bienes en común.

De lo ganado en 'GH Dúo', Kiko pagó una deuda de 80.000 euros más intereses con Hacienda, así como otros compromisos fiscales acumulados desde 2015. También abonó unos 24.000 euros en impagos a la comunidad de vecinos de su loft en Alcobendas, y redujo parte de su hipoteca.

Por último, saldó indemnizaciones y multas derivadas de demandas por incumplimientos en actuaciones musicales (bolos y eventos), que ascendían a más de 10.000 euros.

Irene Rosales, en la casa de Castilleja de la Cuesta en la que ha vivido con Kiko Rivera desde 2021. Instagram

Una casa de pueblo en alquiler

A día de hoy, y lejos de lo que pudiera parecer, Kiko e Irene no tendrían demasiados bienes en común. El loft, adquirido antes de conocer a la modelo, siempre estuvo a nombre de Kiko. Y la residencia en la que viven, en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta, no es suya. Están en alquiler.

La vivienda en la que han formado su hogar, de 330 metros construidos, la disfrutan por 1.300 euros al mes. Se mudaron a esta casa en 2021, coincidiendo con la buena racha profesional del DJ.

Tras confirmar su separación, Irene permanecerá en la vivienda -que consta de dos plantas y garaje- con las dos hijas hijas que tienen en común: Ana (9) y Jimena (7). Kiko ha abandonado el hogar familiar y ya estaría buscando pisos de alquiler en la capital hispalense.

Kiko Rivera, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sus ingresos como DJ y cantante

De ahora en adelante, el hijo de Isabel Pantoja y la madre de sus hijos no solo han de ponerse de acuerdo en lo relativo al convenio regulador (que regula la guarda y custodia de sus pequeñas): también han de afrontar cómo separar lo que han amasado juntos en sus 11 años como pareja.

A la hora de repartir los bienes, hay que tener en cuenta las cantidades que ha ingresado el DJ como músico. No hay cifras exactas, pero se estima qu su caché asciende a unos 18.000 euros brutos por evento.

El andaluz también genera ganancias por su trabajo musical. Sus diversos canales en plataformas como Youtube, Twitch, TikTok e Instagram generan unos ingresos mensuales variables, en función del número de reproducciones.

En ese sentido, hacer valoraciones resulta complicado, ya que a los montos percibidos hay que descontar un sinfín de minutas: desde impuestos a las regalías de autoría y edición o el porcentaje que cobran las plataformas por dar visibilidad a los contenidos.

Sea como fuere, los importes relativos a los ingresos de cada uno se tendrán en cuenta a la hora de llegar a un convenio de custodia. Y, hoy por hoy, quien genera mayores dividendos es Kiko.

"No necesito lujos", confesó recientemente Irene Rosales. Siempre ha defendido que no necesita mucho para ser feliz. Cierto es que no es un mujer dada a los excesos. Pero no cabe duda de que el factor económico ha condicionado de manera decisiva su idilio con Kiko Rivera.

Tras más de una década marcada por los altos y bajos, viviendo siempre en una constante inestabilidad económica, han de ser lo más justos a la hora de pactar un acuerdo que sea favorable al mayor de los tesoros que tienen en común: sus hijas.