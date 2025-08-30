Mediacrest, la productora que trabaja con Isabel Pantoja en los dos grandes proyectos de su vida, cambia de CEO: la razón

Isabel Pantoja (69 años) vive constantemente en el centro de la información; su nombre copa titulares en los medios de comunicación día sí y día también. Bien por su parcela familiar o por su vertiente artística, la tonadillera siempre es noticia.

En medio del sonado distanciamiento con sus hijos, y tras conocerse este pasado miércoles, 27 de agosto, la separación matrimonial de su hijo mayor, Kiko Rivera (41), EL ESPAÑOL se ha dado cuenta de un detalle relacionado con la vida laboral de la cantante.

Mediacrest, la productora que trabaja en dos grandes proyectos audiovisuales -una serie documental y una serie de ficción sobre la vida de la artista- ha cambiado de rumbo con un relevo en su cúpula directiva.

La cantante Isabel Pantoja y Francisco Pou, CEO saliente de Mediacrest. Instagram

Tras seis años de crecimiento, la compañía apuesta por una renovación que marca el inicio de una nueva etapa estratégica en el sector. Se trata, pues, de un importante movimiento en la sede de la empresa que está llamada a producir los dos grandes proyectos de Isabel.

En la fotografía con la que se comunicó la alianza entre Pantoja y esta empresa -los proyectos están pensados para celebrar los 50 años de trayectoria artística de Isabel- aparecía la cantante junto al, entonces, máximo responsable, Francisco Pou.

Ahora, Pou deja la dirección general a los 68 años para centrarse en la consultoría y la docencia. En su lugar, asume el cargo de CEO Cristian Liarte, un profesional con más de dos décadas de experiencia en la industria televisiva y con un perfil internacional ligado al desarrollo, la producción y la distribución de contenidos.

Mediacrest pretende consolidar su liderazgo y dar un impulso decisivo al proyecto más personal de la cantante. Este cambio supone para ella una renovación de su equipo, no solo artístico, sino también profesional.

Ya en su momento, Pou, el CEO saliente, consideró que "trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja" era un "regalo y un reto apasionante" que estaban encantados de afrontar.

Quién es Cristian Liarte

Antes de incorporarse a Mediacrest, Cristian Liarte fue vicepresidente de Contenido Original para Europa en Rakuten TV, liderando equipos en España, Alemania, Italia y Reino Unido.

Durante su trayectoria, ha estado al frente de proyectos que abarcan distintos formatos y mercados, consolidando su experiencia internacional en desarrollo y producción de contenidos.

Liarte ha participado en más de cincuenta producciones, desde grandes formatos televisivos como Operación Triunfo o Tú sí que vales hasta documentales y series como Ona Carbonell, FCB Matchday, Alegría Tristeza, Hurricane o Seve. Además, su carrera le ha llevado por compañías de referencia como Endemol, Mediapro, Secuoya, La Fábrica de la Tele y El Cañonazo.

Cristian Liarte y Antonio Aragón de Mediacrest. Cedida.

Tras su incorporación a esta empresa, se busca que el desarrollo de los proyectos audiovisuales siga un rumbo más sofisticado y moderno. De esta manera, podría afectar directamente a la cantante, ya que, aunque continúe en marcha este gran proyecto audiovisual, tendrá que encarar una nueva relación con Liarte, el nuevo mandamás de Mediacrest.

Isabel y su hermético silencio

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha vuelto a colocar a Isabel Pantoja en el centro del foco mediático, aunque esta vez no por sus palabras, sino por su silencio. La tonadillera, que mantiene una relación rota con su hijo desde hace años, ha optado por no pronunciarse públicamente sobre el divorcio, y según fuentes cercanas, ni siquiera ha intentado contactar con él tras conocerse la noticia.

Tal y como ha revelado la periodista Sandra Aladro en Vamos a ver, Isabel Pantoja se enteró de la separación "igual que todos": por la exclusiva de la revista. "Nadie se lo ha contado. No está conectada a nada donde pueda informarse y Kiko tampoco le ha llamado para contárselo", explicó la colaboradora, dejando claro que el distanciamiento entre madre e hijo sigue siendo absoluto.