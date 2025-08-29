El día que Álex García salvó la vida de Verónica Echegui en el mar: el emotivo testimonio que la actriz contó en 2021

Hace ya cinco días que se conoció la noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui y continúan los titulares que hablan de ella, de su trayectoria y de la huella que deja en el séptimo arte.

Su nombre quedará inevitablemente ligado a Yo soy la Juani, pero su legado artístico va mucho más allá de aquel papel que la catapultó al reconocimiento.

Mientras amigos y familiares lloran la pérdida de la intérprete, que murió a causa del cáncer que padecía, todas las miradas se dirigen hacia Álex García (43), su pareja durante 13 años y el gran amor de su vida.

Su historia comenzó en un set de rodaje, donde el flechazo entre sus personajes se trasladó a la vida real, marcando para siempre la biografía sentimental de ambos.

Hace cuatro años, el 3 de marzo de 2021, Verónica hizo una de sus confesiones más íntimas sobre García. Lo describió como su ángel de la guarda: apenas unos días después de conocerse, durante unas vacaciones en Tenerife -tierra natal del actor-, le salvó la vida. "Me di un susto enorme", recordaba en El Faro de la SER, bajo la atenta mirada de Mara Torres.

Una conversación que empezó hablando sobre el mar se convirtió en la mayor confesión de Echegui. Torres le había preguntado qué relación tenía ella con el mar. Verónica, con la serenidad que la caracterizaba, respondió con una sola palabra: "De respeto". Y entonces narró la experiencia que había marcado para siempre su manera de mirarlo.

"Me he llevado algunos sustos por inconsciencia", comenzó diciendo. "Cuando conocí a mi pareja estuvimos en Tenerife, concretamente en Los Bollullos, una playa en la que se ha ahogado bastante gente, sobre todo extranjeros, personas que no saben que esa playa es peligrosa", continuó mientras procedía a contar la historia.

"Yo llegué, estaba en un subidón constante y me tiré al mar. Él (Álex García) me avisó, pero no le hice ningún caso. Me di un susto enorme. Allí las olas no se pueden atravesar por debajo, allí las olas te aplastan", relató la actriz con la naturalidad de quien revive un momento así.

En aquel instante, García y su primo ya habían entrado al agua y nadaban mar adentro. Verónica, impulsada por su valentía, decidió volver a lanzarse. Lo que parecía un gesto inocente se convirtió en una auténtica pesadilla.

"En el camino de vuelta me atrapó una corriente: no sabía si estaba de pie ni de qué lado estaba. Pensé que estaba saliendo y no, seguía dentro. No tenía aire, tragué agua y pensé que me iba a ahogar. Hice todo lo que no debía hacer: patalear y buscar como loca una salida mientras me hundía", contaba con gestos de agobio.

La tensión de aquel recuerdo aún se reflejaba en sus palabras. En cuestión de segundos, la actriz estuvo a punto de perder la vida. "Cuando salí a la superficie, él venía hacia mí, me sacó y yo creía que me quedaba allí. Vomité en la orilla, pasé un rato horrible. Luego me puse a llorar y él me subió a hombros y me dijo: 'No pasa nada, estás viva'. Y yo le contesté: 'Ya, pero qué mal lo he pasado'", recordaba.

Ese episodio, que ella compartió como una anécdota, fue mucho más que eso. Representaba la esencia de la relación que mantuvieron durante más de diez años: la complicidad, el cuidado mutuo y la certeza de que con él estaba segura.