Morante de la Puebla pone fecha a su regreso al ruedo tras su peor cogida de la temporada

El diestro Morante de la Puebla (45 años) reaparecerá el próximo miércoles 3 de septiembre en la plaza de toros de Melilla para participar en una corrida de toros en la que estará acompañado por Juan Ortega y la novillera Olga Casado (22).

Así lo ha anunciado a los medios este jueves el Gobierno de Melilla tras confirmarlo el apoderado de Morante, por lo que el de La Puebla del Río (Sevilla) volverá a los ruedos tras la grave cornada que sufrió en el muslo derecho hace ahora 18 días.

"Será una gran noticia para el mundo del toro en general y para Melilla en particular por lo que supondría de difusión de la ciudad la reaparición de este gran torero. Sería noticia nacional e internacional", ha destacado en rueda de prensa el vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín.

Morante de la Puebla, feliz, saludando desde el coso. Gtres

Morante resultó herido el pasado día 10 en Pontevedra por el primer toro de la tarde. El sevillano sufrió una grave cornada de dos trayectorias en el muslo derecho, herida que ha tenido problemas de cicatrización, lo que, sumado a las secuelas de otros percances sufridos este año, ha demorado tanto su regreso a la actividad taurina.

Debido a este percance, el torero cigarrero se ha perdido importantes compromisos, como su doble cita en Málaga o su comparecencia en Bilbao, además de otras corridas en Toro (Zamora), Cieza (Murcia), Almagro (Ciudad Real) y Almería, donde estaba anunciado este jueves, ni tampoco podrá hacer frente a los festejos que tenía este fin de semana en Alcalá de Henares (Madrid) y Linares (Jaén).

El diestro, durante una faena. Gtres

Finalmente, será Melilla, ciudad que acoge la única plaza de toros en activo en el continente africano, el escenario de su reaparición, en un año en el que está siendo el número uno indiscutible.

Le avalan triunfos sonados, como las dos orejas que cortó en Sevilla el 2 de mayo y, sobre todo, su primera salida a hombros en Las Ventas durante la Corrida de Beneficencia, el pasado 8 de junio, además de sus puertas grandes en Pamplona, el 9 de julio, o Salamanca, donde cortó un rabo el 14 de junio, entre otras plazas.

Morante y la salud mental

Morante ha tenido que retirarse temporalmente de los ruedos en varias ocasiones, siendo las más significativas en 2004, 2017, 2023 y 2024.

En cada una de ellas, su salud mental fue el motivo principal. En 2004, incluso viajó a Miami para someterse a sesiones de electroshock, un tratamiento que él mismo describió como "duro pero necesario".

En el invierno de 2024, se trasladó a Portugal para continuar su recuperación, combinando medicación con terapia psiquiátrica. A pesar de todo, su deseo de seguir toreando nunca ha desaparecido.