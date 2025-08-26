Así vivió Verónica Echegui sus últimos meses con cáncer: tuvo "varios ingresos" y viajó al extranjero en busca de ayuda

Conmoción absoluta, y un dolor indescriptible en todos los que la conocieron. Es el sentir que se respira tras la muerte de la actriz Verónica Echegui, acaecida este pasado domingo, 24 de agosto, a los 42 años, tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Aunque en un primer momento tan sólo se informó de que la inolvidable protagonista de Yo soy la Juani había fallecido por una enfermedad, horas después trascendía que la causa de su repentino adiós se debía a un cáncer.

Una enfermedad con la que lidió en los últimos meses, y que trató de llevar en la intimidad y con la más absoluta discreción, como ha revelado Paloma Barrientos en TardeAR: "No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás".

"Tuvo varios ingresos. Muy poca gente lo sabía. Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda, y en el proceso ha tenido periodos en los que ha podido trabajar", ha relatado la periodista.

Como apunta Vanitatis, los últimos meses de vida de Verónica no fueron fáciles en absoluto, pero jamás perdió la esperanza ni la positividad; y en la medida de lo posible tampoco quiso renunciar a su trabajo, cumpliendo con sus compromisos -su profesión era su vida y su gran pasión- hasta el final.

Así lo ha confirmado su compañero y amigo Daniel Guzmán (51) en el Tanatorio de La Paz, donde se han velado los restos mortales de la actriz. El actor ha revelado cómo le guardó el 'secreto' de su enfermedad a su amiga: "Ella me pidió que fuera muy discreto".

"En la última etapa estuvimos trabajando juntos en un proyecto. Era una persona muy especial, muy auténtica", ha agregado Guzmán, haciendo un gran esfuerzo por no derrumbarse en público y sin poder contener las lágrimas.

El adiós a Echegui ha sido multitudinario, este pasado lunes, 25 de agosto. A la capilla ardiente han asistido rostros del cine como Cayetana Guillén Cuervo (56), Dafne Fernández (40), Sara Sálamo (33), Susana Abaitua (34), Victoria Luengo (35), María Adánez (49) o Paco León (50), entre otros.

Buscó ayuda en el extranjero

Huelga decir que muchos de ellos ni siquiera sabían que Verónica estaba enferma, ya que tan sólo su círculo más cercano era conocedor de su lucha contra el cáncer.

Tal y como recoge la agencia Europa Press, Echegui viajó, incluso, "al extranjero en busca de ayuda, dispuesta a hacer todo lo necesario y manteniendo este durísimo trance personal en la más estricta intimidad".

En su última aparición ante las cámaras el pasado mes de junio, cuando presentó su último proyecto, la serie A Muerte -y sin que nadie imaginase siquiera que estaba enferma-, la actriz pronunciaba unas declaraciones sobre la muerte que ahora cobran un especial significado y revelan su fortaleza hasta el último momento.

"No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento", admitía.