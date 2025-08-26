Primeras imágenes de Álex García, roto de dolor, tras la incineración de su expareja, Verónica Echegui

Álex García, este martes, 26 de agosto, en el Tanatorio de La Paz. Gtres

Este martes, 26 de agosto, al filo de las 11 de la mañana, la actriz Verónica Echegui ha sido incinerada en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, tras su fallecimiento a causa del cáncer. Fue este pasado lunes, día 25, cuando se hizo público el deceso.

Echegui llevaba tiempo lidiando contra la enfermedad, en la más estricta intimidad. Desde que sus restos mortales se instalaran en el mencionado tanatorio, sus familiares y amigos no se han separado del féretro de la laureada actriz.

Especial mención se ha hecho en los medios de la que fue su última -y única- pareja conocida, Álex García (43 años). Los actores, que rompieron su historia amorosa en 2023, tras 13 años de un amor intermitente y marcado por las idas y venidas, mantenían una relación afectuosa.

Álex García, junto a dos amigos, en el Tanatorio de La Paz. Gtres

Y se profesaban un gran cariño y acabaron en buenos términos. Tanto es así que Álex está afectadísimo, roto de dolor, totalmente destrozado. "No se ha separado del féretro en ningún momento", han asegurado en TardeAR.

Se le ha ido su amiga, su confidente y una de las mujeres más importantes de su vida. No dudó el actor de Kamikaze en trasladarse al Tanatorio de La Paz horas antes de que llegaran los restos mortales de Echegui, tal y como se ha hecho público.

Álex García, devastado. Gtres

Esta medida obedecía a que Álex no quería ser inmortalizado por los fotógrafos, allí desplazados: él quería vivir el dolor en la intimidad. No había ni una sola imagen de él desde que pereció la actriz. Hasta este martes, día 26. Álex ha reaparecido.

Lo ha hecho minutos después de la incineración de Verónica Echegui, en el Tanatorio de La Paz. Las fotografías, facilitadas por la agencia Gtres, muestran a un Álex García devastado y cabizbajo.

Acompañado por su representante Antonio Abeledo -que también era quien llevaba la carrera profesional de Verónica- y otro íntimo amigo, el actor se ha mostrado abatido en el interior del tanatorio, sin poder ocultar su tristeza con las manos en los bolsillos.

La decisión de Verónica

Verónica decidió enfrentar su enfermedad en la más estricta intimidad. Sólo su círculo más cercano conocía el diagnóstico, y muchos compañeros de profesión se enteraron de su situación tras su fallecimiento.

"No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad", explicó la periodista Paloma Barrientos en TardeAR, subrayando que la actriz había tenido varios ingresos hospitalarios en los últimos meses.

Su decisión de mantener el proceso en privado fue respetada escrupulosamente por quienes la rodeaban. Daniel Guzmán (51), uno de sus amigos más cercanos, reveló entre lágrimas que ella le pidió guardar el secreto: "Ella me pidió que fuera muy discreto".

"En la última etapa estuvimos trabajando juntos en un proyecto. Era una persona muy especial, muy auténtica", ha manifestado el querido actor de Aquí no hay quien viva, a las puertas del tanatorio, este pasado lunes, día 25.

Según fuentes cercanas citadas por Vanitatis, Verónica llegó incluso a viajar al extranjero en busca de ayuda médica. Fue un intento más por encontrar alternativas, por seguir luchando, por aferrarse a la vida.

Lo hizo como todo en ella: con coherencia y elegancia. Durante ese tiempo, no renunció a su trabajo. En junio, presentó su última serie, A muerte, en Atresplayer Premium, atendiendo a los medios con total normalidad. "Jamás perdió la esperanza ni la positividad", aseguran desde su entorno.