El dolor de Mirna Carvajal, viuda de Manolo de la Calva, y de sus dos hijos, tras la muerte del cantante del Dúo Dinámico

El dolor de Mirna Carvajal, viuda de Manolo de la Calva, y de sus dos hijos, tras la muerte de cantante del Dúo Dinámico

Tristísima noticia la que se ha conocido este martes, 26 de agosto, en el mundo de la música. Manolo de la Calva, fundador del mítico Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa (88 años), ha fallecido a los 88 años, dejando tras de sí un legado artístico inmenso y una familia rota por el dolor.

Su muerte, confirmada por su inseparable compañero a través de un emotivo mensaje en redes sociales, ha marcado el final de una era. Pero más allá del escenario, Manolo fue esposo, padre y pilar de una familia que hoy llora en silencio.

En el ámbito personal, Manolo compartía su vida con Mirna Carvajal, su compañera durante décadas. Juntos formaron una familia discreta, alejada del foco mediático, pero profundamente unida.

Manolo de la Calva y su esposa, Mirna, en una imagen de archivo. Gtres

Tuvieron dos hijos: Vicky de la Calva, reconocida diseñadora de joyas, y Daniel, que siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano.

La pérdida ha sido devastadora para ellos. Mirna, que acompañó a Manolo en cada etapa de su carrera, ha recibido numerosas muestras de cariño desde que se conoció la noticia.

"Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo", ha posteado Ramón Arcusa en su despedida pública en la red social X. Pero quienes lo conocieron en la intimidad saben que esa luz también iluminaba su hogar.

La familia, fiel al carácter reservado de Manolo, ha optado por vivir el duelo en privado. Manolo y Mirna se conocieron en los años dorados del Dúo Dinámico. Él ya era una figura reconocida, pero nunca permitió que la fama eclipsara su vida personal.

Manolo de la Calva junto a Ramón Arcusa en una fotografía tomada en 2024. Gtres

Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares, y desde entonces construyeron una vida marcada por la estabilidad y el respeto mutuo.

Hijos y dúo con Ramón

El nacimiento de sus hijos fue uno de los momentos más importantes para el artista. Aunque su carrera lo llevó por escenarios de todo el mundo, siempre encontró tiempo para estar presente en casa. Vicky, su hija mayor, heredó su sensibilidad artística, aunque la canalizó hacia el diseño.

Daniel, más reservado, fue el apoyo silencioso que todo padre necesita.

La historia profesional de Manolo de la Calva no puede entenderse sin Ramón Arcusa. Se conocieron en la fábrica de motores Elizalde, en Barcelona, cuando ambos trabajaban como delineantes.

Manolo de la Calva en una imagen de archivo. Gtres

La música los unió, y en 1958 nació el Dúo Dinámico, una revolución en el pop español que marcó a generaciones enteras.

Durante más de seis décadas, compartieron escenarios, estudios de grabación y momentos inolvidables. Su amistad trascendió lo profesional.

Juntos firmaron éxitos como Quisiera ser, Perdóname, Resistiré y Amor de verano. Fueron pioneros, ídolos y referentes. Pero también fueron dos amigos que se cuidaron hasta el final.

Manolo de la Calva se ha ido, pero su música permanece. En cada nota, en cada letra, en cada recuerdo. Su familia, su viuda Mirna y sus hijos Vicky y Daniel, lo despiden con el amor que solo se reserva a los grandes. Y Ramón Arcusa, su compañero de vida, lo llora como se llora a un hermano.