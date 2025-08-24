El hijo de Carmen Sevilla rompe su silencio dos años después de su muerte: "No he querido poner su nombre en la lápida"

El 27 de junio de 2023, Carmen Sevilla falleció a los 92 años. Su muerte, consecuencia de una larga enfermedad que la mantuvo apartada del foco público durante años, provocó entonces un enorme descontento por la manera en la que su hijo, Augusto Alguero Jr. (61) decidió organizar su último adiós.

No hubo velatorio. Tampoco un entierro público. Su despedida se llevó a cabo en la más estricta intimidad, sin amigos ni famosos. Poco después, Rappel (80) organizó un emotivo funeral, a la que fueron numerosos rostros conocidos, en la capilla de San Antón, en Madrid.

Sus cenizas reposan ahora el panteón familiar del cementerio de San Fernando, en Sevilla. Sus restos descansan donde siempre quiso estar: junto a sus padres y su hermano Antonio. Llama la atención, eso sí, que en su tumba aún no aparece su nombre. Este domingo, 24 de agosto, el hijo de la mítica actriz y presentadora ha explicado las razones que le han llevado a tomar tan atípica decisión.

"El panteón no está descuidado"

"Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal", ha empezado diciendo en Fiesta, en Telecinco.

En dicho espacio ha negado que la tumba de la intérprete y cantante se encuentre en mal estado: "No es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado, lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner".

Sin profundizar demasiado sobre este asunto, ha destacado: "Yo sé que no debo ponerlo de momento. Igual dentro de unos años lo pongo".

Augusto Algueró Jr. ha recordado que su madre "fue incinerada" y "lógicamente a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está". Y ha lamentado: "Hay gente que no tiene ocupación y se dedica a hablar".

Augusto Algueró recibiendo la medalla de oro que otorgaron a Carmen Sevilla a modo póstumo. Gtres

Un adiós íntimo y discreto

Con estas declaraciones en televisión, Augusto Algueró Jr. ha roto su silencio dos años después del fallecimiento de su madre. Son muchas las preguntas aún las que rondan sobre el discretísimo final que se le dio a Carmen Sevilla.

En su día, muchos admiradores y amigos de legendaria presentadora del Telecupón, entre ellos Norma Duval (69) o José Manuel Parada (71), manifestaron su descontento ante un adiós que, según ellos, debió estar a la altura de su talento artístico, su fama y el cariño que le tuvo, durante décadas, el público de nuestro país.

Sin embargo, nada de eso hizo cambiar de parecer a su único hijo. "Todos los que vamos a entrar, que somos muy poquitos, son única y exclusivamente familia directa, de lazos de sangre con mi madre, exceptuando dos personas que son las que han cuidado a mi madre durante los últimos años, que son Angelines y Alejandra", dijo entonces a las puertas del tanatorio.

"Son momentos duros, y a veces te pega un bajón, que es lo que me ha pasado a mí, y echas a llorar como una magdalena, pero tienes que tirar para arriba", confesaba horas después de perder a su progenitora.

Apuntaba, además, que hizo todo lo posible para apoyar a su madre en su dolencia: "Desde hace una década ya he llorado todas las lágrimas que tenía que llorar por todos los momentos que he vivido junto a ella, muy dolorosos, complicados, pero muy adorables también porque sabía que la estaba ayudando. Y es lo que todos los hijos tienen que hacer: ayudar a sus madres".

Fotografía de archivo de la actriz Carmen Sevilla, que lanza un beso al aire en memoria de Paco Rabal. EFE

Terelu: "Merecía un funeral de Estado"

En su intervención en Telecinco, Augusto Algueró Jr. ha enviado un saludo "a la familia Campos", con los que ha "compartido muchos años de profesión".

Terelu (59), encargada de presentar en agosto el programa en sustitución de Emma García (52), ha aprovechado la mención para recordar cómo se vive la recta final de quien padece una enfermedad.

Así, ha recordado los motivos por los que su madre, María Teresa Campos, dejó de estar en condiciones de recibir visitas en sus últimos meses de vida: "A Teresa no se la pudo ver porque ni quería ni estaba para ver a nadie. Es que no la hacía feliz. Hay un momento en que a este tipo de enfermos lo que hacemos es presionarlos con una visita. Cuando uno quiere, no se puede anteponer. Hay que hacer el bien al enfermo".

Por último, aportaba su opinión personal sobre la moderada despedida de Carmen Sevilla quien, a su juicio, "merecía haber tenido un funeral de Estado".