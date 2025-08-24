Qué fue de Adrián Rodríguez, el mítico David de 'Física o química' que tuvo problemas de adicciones y se abrió OnlyFans

En 2008, cuando media España se aprendía los guiones de Física o química como si fueran la crónica generacional de un país en ebullición, un chico joven conquistaba la pequeña pantalla y calaba profundamente en los espectadores. No era otro que Adrián Rodríguez (36 años).

El actor y cantante, que ya había despuntado siendo apenas un adolescente en Los Serrano, terminó de afianzarse como uno de los rostros más carismáticos de la ficción patria gracias a su papel de David Ferrán.

Aquella serie de Antena 3 fue más que una producción televisiva: fue el espejo donde se miró toda una generación. Rodríguez, así, marcó un antes y un después en la pequeña pantalla de este país con motivo de su relación sentimental en la ficción con Fer, un adolescente homosexual que era interpretado por Javier Calvo (34).

Su participación en la exitosa Física o química no fue el único formato de Antena 3 en el que Rodríguez destacó. En agosto de 2015, se anunció su fichaje como concursante de la cuarta edición del programa Tu cara me suena de Antena 3, donde quedó en quinta posición, por detrás de Ana Morgade (45) y Ruth Lorenzo (42).

Unos meses más tarde, en marzo de 2016, confirmó su participación junto al actor y cantante Christian Mulas como nuevos concursantes del programa de Telecinco Levántate All Stars. También en la misma cadena probó suerte tiempo después en el clásico Superviventes 2018, aunque terminó abandonando a las tres semanas por no aguantar las condiciones del formato.

No ha sido la interpretación el único ámbito en el que Adrián Rodríguez ha aparecido desde que saltara a la fama. Se lanzó al reguetón y al trap antes de que estas corrientes inundaran todas las listas de éxitos de España. Es más, en su perfil de Spotify se hace llamar El Hispano y cuenta con una única canción: Pa' que.

El paso del tiempo ha llevado al actor a mantener un discreto segundo plano. En los últimos años, escasas son las ocasiones en las que se ha podido ver a Rodríguez en la pequeña pantalla. De hecho, tal y como él mismo ha contado alguna que otra vez, vincula sus problemas de adicciones a su éxito tan prematuro.

"Empecé muy joven y era un niño que de repente conoce todo el mundo. Desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro es totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay un vacío que se siente", confesó a Emma García (52) en el programa Fiesta. Así, David se abrió en canal confesando una de las etapas más convulsas de toda su vida.

Unos meses atrás, en febrero de este mismo año, Adrián Rodríguez pasó por una etapa difícil en la que recurrió a OnlyFans para generar ingresos, publicando contenido adulto junto a su pareja Susy Gala. Aunque fue una decisión impulsada por la necesidad y el momento complicado, según ha relatado.

Todos aquellos sombríos y oscuros episodios parecen formar ya parte del pasado. Un simple vistazo a su perfil de Instagram sirve para comprobar que Adrián Rodríguez se encuentra ya inmerso en una nueva etapa en la que prioriza su salud.

Hace apenas unos días, el reconocido actor se creó una cuenta en TikTok para compartir su propio proceso de recuperación. "Cada día es una nueva historia. Si necesitas ayuda, escríbeme, sanar es posible", se lee en uno de los vídeos de la plataforma online. Un perfil que tiene ya cerca de 20.000 seguidores y en torno a 100.000 likes.

Su constante proceso de recuperación no es lo único que hace sonreír a Adrián Rodríguez en la actualidad. El pasado 2 de agosto, el actor confesó a través de sus redes sociales su fichaje en la House of Dreams Academy, una escuela de interpretación en la que ejercerá como coach.

"Adrián llega con una visión auténtica y transformadora de la actuación, y lo hace acompañado de un proyecto con alma", se lee.