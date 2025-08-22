Sibi Montes da a luz a su primer hijo y su hermana Lourdes comparte "orgullosa" la primera imagen del bebé (y su nombre)

Sibi Montes (32 años) y su marido, Mateo Ibáñez Pacheco, acaban de convertirse en padres. La psicóloga general sanitaria y coach deportiva acaba de dar la bienvenida a su primer hijo en común con su pareja, con el que contrajo matrimonio el 21 de junio de 2024 en el Puerto de Santa María, en Cádiz.

Ha sido la hermana de la sevillana, Lourdes Montes (41), quien ha compartido las primeras imágenes del retoño a través de sus redes sociales: "Tía orgullosa".

Sonriente y visiblemente feliz, la mujer de Fran Rivera (51) ha publicado varias instantáneas junto al bebé desde la habitación del hospital de Sevilla en el que este ha venido al mundo. Un niño al que, tal y como ha deslizado la diseñadora, han puesto el mismo nombre de su padre: Mateo.

Lourdes Montes, con su sobrino recién nacido, en las redes sociales. Instagram

De momento, la hermana de Lourdes Montes (su nombre completo es Isabel Candelaria Montes Parejo), no se ha pronunciado públicamente sobre el nacimiento del bebé.

La joven anunció su embarazo poco después de su boda, haciendo público el esperado nacimiento de su primer hijo a través de las redes sociales para el verano de 2025.

La noticia de su estado de gestación se dio a conocer en agosto del pasado año, apenas dos meses después de dar el 'sí, quiero', cuando Sibi publicó una fotografía mostrando su barriga. Desde entonces ha ido relatando momentos puntuales de su evolución a sus 23.500 seguidores de Instagram.

Sibi Montes, en la recta final de su embarazo, en una imagen de las redes sociales. Instagram

Su última publicación en redes data del pasado 28 de julio, cuando compartió parte de los preparativos para la llegada de su hijo.

Entonces había hecho acopio del modelo de sacaleches "más cómodo y discreto" para su vástago. Un artículo que mostraba en su perfil de lo más animada.

Lourdes Montes ha presentado en las redes sociales al bebé que acaba de tener su hermana Sibi. Instagram

Sibi Montes no ha dejado de trabajar en su embarazo y ha seguido adelante en su labor como psicóloga. Una actividad que desarrolla en su consulta privada como en el hospital Viamed de Sevilla.

Este verano ha disfrutado de unas vacaciones en El Puerto de Santa María, Cádiz. Pero lo cierto es que ella y su marido se han dejado ver poco.

Las más recientes apariciones de la pareja han sido en la boda de Piergiacomo Agostini y Leticia Fernández de Villavicencio, celebrada el pasado 15 de junio en la Iglesia de San Miguel, en Jerez de la Frontera. También se dejaron ver en la Feria de Abril de Sevilla, el pasado mes de abril.

Siempre discretos, hasta la fecha no se han expresado sobre el feliz momento que atraviesan. Quien no ha podido resistirse a la tentación de compartir su felicidad ha sido Lourdes Montes, a la que se ha visto en stories posando, orgullosa, con el precioso bebé.