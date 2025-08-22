Rafael Dona, amigo de Bertín Osborne, se sincera tras la polémica portada del cantante con su hijo menor, David
Sostiene este amigo de Bertín que éste lo está pasando mal, que "ya no sabe qué hacer" para que le crean y que no ha cobrado nada por la exclusiva.
Más información: Gabriela Guillén desmiente a Bertín Osborne: la exclusiva "se ha cobrado", la decisión fue conjunta y le lanza una pulla
La exclusiva con la que Bertín Osborne (70 años) y Gabriela Guillén (33) han presentado, por separado, en una revista del corazón a su hijo David, de año y medio, sigue dando mucho que hablar.
A pesar de que el presentador ha dejado claro que no ha cobrado absolutamente nada por la portada, las críticas no han cesado, y muchos tachan de 'indignante' que ahora intente "normalizar" su relación con el pequeño tras haber asegurado en varias ocasiones que no quería volver a ejercer de padre.
Después de que la paraguaya haya salido en defensa del artista afirmando que el único "" de la exclusiva es el niño, ahora ha sido la persona que les presentó, -dueño de la firma de moda El Capote- el que ha roto su silencio para dar la cara por el cantante.
El íntimo amigo de Osborne se ha sentado en el plató de YAS Verano este pasado jueves, día 21 de agosto, para insistir en que "no ha cobrado absolutamente" nada por el reportaje con el pequeño.
Dona ha sostenido, en esa línea, que Osborne "ahora está un poco más tranquilo". Este amigo asegura, además, que Bertín "ya no sabe qué hacer" para que crean su palabra y cesen las especulaciones.
"Es un tío súper serio y nunca nos ha pedido dinero por nada", ha afirmado, haciendo referencia a las veces que ha lucido ropa de su firma de manera desinteresada, como en su último posado en ¡HOLA! junto al hijo que tiene en común con Gabriela.
", , que con la verdad por delante se va a todos lados. Las críticas me parecen injustas y por eso he venido. Si lo hace, porque lo hace, y sino, porque no lo hace", ha comentado Rafa Donab a su salida de Atresmedia ante las cámaras de Europa Press, firme en su apoyo a su amigo.
A diferencia de lo que muchos opinan, el dueño de El Capote aplaude el paso que ha dado Bertín al posar por primera vez con el pequeño David: "Qué portada más bonita, qué reportaje más bonito, con el hijo de ambos, todo precioso".
"Y encima todas las camisas de El Capote, de mi marca, todo precioso, todo muy bonito. Nos ha gustado a todos mucho y no sé por qué ha habido esta polémica", ha sentenciado este amigo íntimo del cantante de rancheras.
Rafa fue quien 'unió' los caminos de Bertín y Gabriela al contar con ambos para una de las campañas de su firma. Hoy, reconoce que ". Cuando hay química con una pareja o no la hay. Ellos siempre la han tenido".
Concluye: "Ahí empezó todo. Cuando hay buen rollo, hay buen rollo. Por eso pasó lo que pasó, ¿no?". Sin embargo, muy discreto, prefiere no 'mojarse' sobre si este nuevo reportaje en la revista podría significar un acercamiento entre ambos. "No lo sé, no lo sé", zanja.