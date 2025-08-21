Makoke cancela su compromiso con su novio Gonzalo 22 días antes de la boda y tras salir a la luz su "noche en el calabozo"

La vida de Makoke (55 años) ha dado un inesperado vuelco. La colaboradora de televisión ha decidido cancelar su boda con Gonzalo Fernández Figares (52), prevista para el próximo 12 de septiembre. Tal y como ha adelantado el programa TardeAR, de Telecinco, ha echado el freno a sus planes para dar el 'sí, quiero' al empresario.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la malagueña ha anulado su boda y será el próximo sábado, 23 de agosto, cuando ofrezca una explicación pública en el plató de Fiesta. Hasta donde conoce este diario, no hay ruptura entre la pareja.

Sea como fuere, lo que parecía una relación idílica -que comenzó hace dos años-, empezó a tambalearse el pasado fin de semana. Durante la emisión del programa Fiesta se destapó que su prometido había protagonizado un conflicto personal por el que acabó pasando "una noche en el calabozo".

Makoke y su actual pareja en un acto público. GTRES

En un primer momento, la que fuera mujer de Kiko Matamoros (68) intentó restar importancia al asunto. "No voy a hablar de ese tema, no me concierne a mí. Estoy súper tranquila, sé con quién me caso. Me da exactamente igual lo que se diga", espetó.

La malagueña defendió entonces a su compañero sentimental: "Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia".

Sin embargo, su actitud fue cambiando tras ver las imágenes en el plató. Su semblante se tornó serio y visiblemente nervioso.

"Todo cancelado"

Algunos testigos de los hechos aseguran que, tras salir de las instalaciones de Mediaset, Makoke pasó gran parte de la tarde al teléfono con su prometido.

Finalmente, la situación ha desembocado en la suspensión del enlace, cuando solo quedan tres semanas para que se celebrara. Así lo han adelantado en TardeAR: "Ya no se casan. Ya está todo cancelado".

Makoke y Gonzalo Fernández, este miércoles 9 de julio de 2025, en la puerta de embarque del vuelo 6029 con destino a Ibiza.

La pareja lleva semanas preparando su celebración nupcial, fechada para el viernes 12 de septiembre, y a la que estaba previsto que asistieran unos 150 invitados.

Boda civil en Ibiza

"Será una boda civil, sin el protocolo de siempre, sin gente vestida de pingüino, ni corbatas", adelantaban los novios hace unas semanas en la revista Lecturas.

En ella revelaban que en el enlace no habría niños. Tampoco estaban invitados muchos de los compañeros de trabajo de Makoke de la televisión.

Gonzalo Fernández Figares, en una imagen de LinkedIn. LinkedIn.

Cabe recordar que Gonzalo Fernández Figares es un alto ejecutivo, especializado en marketing digital. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en EKN Solutions by Numatec.

Gonzalo, alto ejecutivo

Esta empresa multicultural, con sede en Miami, se dedica a la compra de medios de comunicación "que proporciona acceso a inventario de publicidad digital para display, vídeo, redes sociales, móvil, nativa y más", según destaca la firma en LinkedIn.

La celebración de Makoke y Gonzalo estaba prevista en un lugar de auténtico ensueño: la Hacienda Na Xamena, una finca con vistas al mar que cuenta con un coqueto hotel boutique con 69 habitaciones y suites.

La decisión de echar por tierra los planes de boda deja ahora en el aire el futuro de su relación.