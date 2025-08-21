Cayetano Rivera, emocionado, anuncia su regreso a las plazas de toros tras su verano más difícil: "La espera ha sido larga"

Cayetano Rivera en una fotografía tomada en mayo de 2025, en Sevilla. Gtres

Este pasado miércoles, 20 de agosto, el diestro Cayetano Rivera Ordóñez (48 años) ha dado la mejor de las noticias para los aficionados a la tauromaquia: vuelve a los ruedos, a las plazas de toros, a su hábitat natural, tras su verano más duro y difícil.

Tras aquella delicada detención policial que marcó su inicio de verano, y después de cancelar su presencia en Burgos, Santander, Ciudad Real y Málaga por no estar físicamente preparado, Cayetano está de vuelta. Fuerte y con ganas. Ha anunciado su regreso en su red social X.

"Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!", ha posteado.

La espera, en efecto, ha terminado: Cayetano Rivera vuelve. Y lo hace con la solemnidad que merece un torero que, tras casi dos meses de ausencia, se prepara para reencontrarse con su público.

Este inminente sábado, 23 de agosto, el diestro se vestirá de luces en la plaza de toros de Tomelloso, en una reaparición que marca un punto de inflexión en su temporada más incierta.

La ausencia de Cayetano no ha sido caprichosa. El pasado 25 de julio, durante un tentadero, sufrió una voltereta que le provocó una fractura en el segundo dedo del pie izquierdo, además de contusiones en el glúteo y el pectoral.

El parte médico fue claro: reposo, magnetoterapia y paciencia. Pero el torero, fiel a su estilo, intentó reaparecer antes de tiempo. Se probó en el campo, se vistió de corto, pero no se sintió preparado. "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto", confesó entonces.

Cayetano Rivera en una imagen reciente, tras su detención. Gtres

La baja le obligó a cancelar compromisos importantes en plazas como Santander, Ciudad Real y Málaga. Y aunque el silencio fue prudente, la presión mediática no cesó.

En paralelo, Cayetano atravesaba una etapa personal delicada, marcada por el eco de su detención en un restaurante madrileño el pasado 30 de junio, un episodio que aún colea en los tribunales.

Tomelloso: puesta de largo

La plaza elegida para su reaparición no es casual. Tomelloso, en Ciudad Real, acogerá este sábado un cartel compuesto por El Fandi, Antonio Linares y Cayetano Rivera, ante reses de Antonio y Manuel Tornay.

Será el primer paseíllo del torero desde junio, y también uno de los últimos de su temporada de despedida, que ha estado marcada por la irregularidad y los contratiempos.

Fuentes cercanas al entorno del diestro aseguran que Cayetano ha intensificado su preparación física en las últimas semanas, con sesiones de entrenamiento específicas y tentaderos controlados. "Está con la mente puesta en el sábado. Quiere recuperar sensaciones, confianza y cerrar el año con dignidad", afirman.

Detención y calabozo

La vida de Cayetano cambió especialmente el 30 de junio. Cayetano fue esposado y trasladado a comisaría tras una discusión en un local de comida rápida. El parte médico posterior documentó hematomas y laceraciones en muñecas, brazos y rostro.

Su abogado, Joaquín Moeckel, ha presentado una denuncia penal contra los agentes implicados, alegando uso excesivo de la fuerza.

"Me sentí tratado como un delincuente o un terrorista", ha confesado el torero en privado, según fuentes cercanas. El entorno familiar, incluido su primo Canales Rivera, confirmó que Cayetano sufrió un bajón anímico importante.

"Está intentando recomponerse, pero no es fácil", se deslizó.