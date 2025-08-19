Rosa López, alto y claro, opina sobre el último homenaje a Álex Casademunt del que no sabía nada y lanza un mensaje

Cuatro años después de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico, Álex Casademunt continúa muy presente en los corazones de sus compañeros de Operación Triunfo. Y así lo ha demostrado David Bustamante (43 años) homenajeando al recordado artista.

Lo ha hecho en su último recital en la localidad madrileña de Pinto, donde recuperó su mítico dueto Dos hombres y un destino. Una noche, claro está, muy emotiva en la que Bustamante ha contado con la presencia de su compañera de concurso Verónica Romero (47).

"Desde aquí, un beso al cielo y a todos los que están conmigo. Te queremos y no te olvidamos, Álex. Me gustaría pediros que hiciéramos un mar de estrellas para él, que está en el cielo, nos escuche y esté tan orgulloso como somos nosotros de su legado", ha explicado, emocionado, David.

Y añade: "Que todo el mundo encienda las linternas del móvil y que cantemos esa canción así". "Claro que ha llegado, y el cielo ha llegado aquí. Y yo lo pienso mucho, bueno, todos lo pensamos y lo sentimos. Para mí Álex es esa energía, esa fuerza, ese carisma", ha añadido Verónica.

"Tenemos que tener ese momento para él. Espero que un día se le haga un buen reconocimiento con el permiso de la familia y de todo el mundo, ¿no?", ha soñado en voz alta Romero.

Rosa López, en una imagen de archivo. Gtres

Un precioso gesto en recuerdo a Álex del que Rosa López se ha enterado por la prensa. "¡No me digas! Qué bonito, ¿no? ¡Jo, pues me lo he perdido! ¡Me lo he perdido! Me lo he perdido", ha exclamado.

También ha reaccionado la de Granada lanzando un mensaje al resto de sus compañeros en OT, entre los que se encuentran David Bisbal (46), Chenoa (50), Nuria Fergó (46), Gisela (46) o Manu Tenorio (50).

¿Qué opina Rosa de un homenaje colectivo a Casademunt? "Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? Angelito mío, pero se merece todo. Álex se merece todo", ha expresado cuando se le ha preguntado si le gustaría reencontrarse con los triunfitos para homenajear al catalán,.

"Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo, vamos, encantada", ha apostillado. "Pero que estemos todos", ha concluido, dejando claro que todos deberían estar presentes si se hiciese un acto de recuerdo a su compañero.