La verdadera razón de la ruptura entre Joaquín Torres y Raúl Prieto: la versión que no se ha contado hasta ahora

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL el pasado lunes, 18 de agosto, Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48) ya no son pareja. Según ha detallado el propio arquitecto a este medio, el director de televisión y él decidieron tomar caminos diferentes "hace poco más de tres meses".

Algo que lo ha dejado "muy triste" y que "ha sido un palo" para él. Fue Prieto quien tomó la iniciativa. Un dato que ha revelado el prestigioso creador y constructor de la exclusiva urbanización La Finca a este medio: "Él dejó la relación".

¿Cuál es la verdadera razón, según Torres, para que todo haya acabado en quiebre? "Creo, y es mi opinión personal, que cuando uno tiene una pareja, tiene que saber que hay unos cimientos. Las dos personas se tienen que sostener sobre una base sólida. Al menos esa es mi idea de las relaciones de pareja. En nuestro caso no ha sido así, y lo lamento muchísimo", reflexiona.

Joaquín Torres durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David G. Folgueiras E. E.

Las palabras de Joaquín destilan hoy decepción y desencanto. Es de dominio público que han atravesado varias crisis a lo largo de los 13 años que han estado juntos. Periodos aciagos marcados, inicialmente, por las dificultades que tuvo Torres para aceptar su homosexualidad y, posteriormente, compartirla con sus hijos.

Pero aquello fue solo el principio del fin. Las adversidades aumentaron raíz de su accidente de moto que sufrió en diciembre de 2023, que lo obligó a ser operado en varias ocasiones y le supuso un largo periodo de convalecencia.

Otro revés fue la muerte de su madre, Joaquina Verez Vivanco, en marzo de 2024. O la guerra familiar por la herencia que enfrentó a Joaquín con su hermano Julio.

La historia de todas sus desdichas es bien conocida. No lo han tenido fácil. Se han visto obligados a soportar un sinfín de vaivenes. Demasiadas idas y venidas. Uno de los momentos más críticos, cuando quedó en evidencia que estaban en la cuerda floja, tuvo lugar cuando se separaron por un tiempo.

Pero hay un detalle sobre lo que ha sucedido entre ellos que ha pasado por alto hasta ahora: cómo es el sentir del arquitecto frente a la separación. Un balance de lo más agridulce. Peor aún: con sabor a pesadumbre.

Hasta la fecha, los acontecimientos en la vida de Joaquín Torres han ayudado a crear una imagen de él un tanto exacerbada. No obstante, puede que no todo sea como parece.

Joaquín Torres durante la entrevista con EL ESPAÑOL | Porfolio. David G. Folgueiras E. E.

Cierto es que Torres lo ha pasado mal. Sí, ha sufrido. Y, lejos de esconderse, no ha tapado el sol con un dedo. A lo largo del último año no ha ocultado que ha vivido momentos de angustia.

Ha compartido con los medios su preocupación por su propia evolución física tras su grave incidente de tráfico. Ha relatado el dolor vivido tras perder a su progenitora.

Y ha revelado, sin ningún tipo de cortapisa, qué hizo que se desatara el enfrentamiento contra su hermano. Lo acusó de haber dilapidado la fortuna familiar y de ejercer una administración desleal como responsable de las empresas del clan.

En cada una de sus intervenciones públicas, Torres se ha mostrado al natural. Tal y como es. Con las cartas encima de la mesa.

Con esa misma espontaneidad ha atendido a EL ESPAÑOL para narrar cómo ha vivido el final de su matrimonio. Y cuáles son sus verdaderos motivos para echar por tierra, al menos de momento, una reconciliación.

Raúl Prieto y Joaquín Torres en las calles de Madrid. Agosto de 2023. Gtres

Hasta la fecha, la versión 'no oficial' de la ruptura, -esa que circula en los corrillos de platós de televisión y las redacciones-, ha sido favorable a Raúl Prieto. Demasiados problemas. Demasiados contratiempos. No ha podido con tanto. Y ha dicho 'basta'.

Pero, ya se sabe: en materia de amor, las relaciones son cosa de dos. Y, como dicen los americanos, es preciso conocer both sides of the story.

Pues bien. La conclusión que deja caer Joaquín Torres al respecto es su decepción. El arquitecto no ha pronunciado este término en su charla con EL ESPAÑOL. Ha medido bien sus palabras al expresarse sobre la separación. Pero sus reflexiones deslizan cierto desencanto.

No existen manuales para superar los infortunios de una pareja. No hay un decálogo para salvar el amor ante calamidades que, en este caso, han venido encadenadas. Una detrás de la otra. Eso sí, cuando los lazos entre dos personas se rompen, es común que una de las dos partes sienta que la otra no ha cumplido con las expectativas.

"Las relaciones de pareja implican compromiso", sentencia. Reconoce que a su marido le ha tocado lidiar con una papeleta compleja: "Sé que lo que me ha tocado vivir en el último año no ha sido fácil. Han sido muchas dificultades, desde mis operaciones a la muerte de mi madre o la disputa familiar por la herencia".

Joaquín Torres, en la boda de Kiko Matamoros en junio de 2023.

"Tiene que haber unos cimientos"

Es al cavilar sobre el final de su romance cuando lamenta, -en su diálogo con este medio-, que no hayan sido capaces de superar las pruebas a las que los ha enfrentado el destino. Más aún cuando ya habían recorrido un largo recorrido juntos: "Hemos trabajado muchísimo".

Por último, admite que ahora se encuentra en un proceso de aceptación. "La vida es esto... también es dolor. Yo acepto la decisión de Raúl, pero nadie me puede quitar mi tristeza", concluye.

De momento, Joaquín Torres cierra la puerta a una posible reconciliación: "Por mi parte, lo dudo mucho... Necesito procesarlo. Todavía no me encuentro con fuerzas".