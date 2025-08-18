Valeri Cuéllar, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctima de una brutal agresión días después de intentar atropellarla

Valeri Cuéllar (30 años), que saltó a la fama en junio de 2024 por ser la 'tercera en discordia' en la polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi (51) y María José Suárez (50) -mantuvo un affaire con el jinete cuando todavía era pareja de la modelo-, se convierte de nuevo en noticia por un delicado asunto.

Tal y como ha revelado este pasado domingo, 17 de agosto, el programa Fiesta, la colombiana ha sufrido una brutal agresión en su propio domicilio por parte de personas de su entorno que hace unos días habrían intentado atropellarla.

Así lo ha relatado un amigo de Valeri, Kim, que ha entrado en directo en el formato de Mediaset para contar que ella lo contactó mientras le estaban pegando: "Yo estaba en la playa de Barcelona y he recibido una videollamada de Valeri en la que yo veía perfectamente cómo la estaban agrediendo".

Valeri Cuéllar en una instantánea tomada en Madrid, en 2024. Gtres

"Me he puesto muy nervioso y he llamado a Kike Calleja y a Marta López, que son las personas que yo conozco ahí en Madrid, para que se enterasen de cómo estaban las cosas. Valeri está descompuesta porque no sabía ni qué hacer", ha agregado este amigo.

Para apuntar: "Si ella lo quiere contar que lo cuente, yo solo digo que lo que ha pasado hoy tiene relación con lo que pasó el otro día". Se refiere esta persona al intento de atropello que sufrió la joven días antes.

Tal y como ha apuntado el propio Kike Calleja, "ahora mismo está la policía en su casa recabando información, la agresión se ha producido en el interior de su casa".

"Ella está muy asustada, está muy nerviosa" y habría acudido al hospital debido a las lesiones que le habría producido la agresión", se ha informado. El espacio Fiesta, además, ha emitido una fotografía de la examante de Escassi con el rostro lleno de golpes.

Valeri Cuellar, víctima de una brutal agresión en su propia casa #Fiesta17A https://t.co/fnjvxgLaSe — Fiesta (@fiestatelecinco) August 17, 2025

Siempre según la información que se ha trasladado, detrás de estos lamentables hechos estaría la misma persona, alguien "muy cercano a ella", cuya identidad se desconoce de momento.

Por el momento, Valeri guarda silencio, aunque sí ha querido tranquilizar a sus seguidores reposteando en Instagram un storie de su amigo Kim -el mismo que ha hecho pública su agresión en Fiesta- en el que desvela que "se encuentra bien, recuperándose de sus heridas".

Valeri y Álvaro

Cabe recordar que Álvaro y Valeri mantuvieron su primer encuentro a finales del mes de mayo de 2024. Tal y como relató la joven colombiana en aquel momento, él la invitó a su casa de Madrid tras enviarle algo de dinero para que pudiera cogerse un tren desde Valladolid, ciudad en la que ella residía. María José ya estaba al tanto de una posible infidelidad y realizó una videollamada al jinete.

"Ahí me doy cuenta de que está en casa de Valeri", confesó la modelo en una distendida charla en ¡De viernes! en julio de 2024.

Muñoz Escassi negó en todo momento su affaire con Valeri. De hecho, el jinete expresó que estaba viviendo una especie de "extorsión" y que no le debía ninguna cantidad a nadie. Un testimonio que la propia Valeri desmintió, afirmando que fue él quien insistió en quedar con ella.

El pasado 23 de octubre, ambos comparecieron en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde Álvaro ratificó su denuncia por una presunta extorsión. En aquel entonces, Valeri defendió que no había chantaje y que fue él quien manipuló las pruebas, además de afirmar que se había producido una revelación de secretos.