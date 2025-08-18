Primeras declaraciones de Joaquín Torres tras su ruptura con Raúl Prieto: "Me dejó hace cuatro meses, estoy muy triste"
El arquitecto confirma a EL ESPAÑOL el final de su historia de amor con su marido: "Ha sido un palo muy grande, no estoy abierto a una reconciliación".
La noticia de una ruptura es siempre triste. Más aún para uno de los protagonistas de este titular: Joaquín Torres (55 años). Cuando EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con él para confirmar su ruptura con Raúl Prieto (48), no puede ocultar su desazón.
"Confirmo la noticia. Ya no estoy con Raúl", responde amable, y en tono serio. Sincero, aclara que ambos decidieron tomar caminos separados.
"Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses", detalla. "Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano. Agradezco mucho el rigor, que me llaméis para contrastar esto".
El arquitecto explica que en estos "casi cuatro meses" ha permanecido en silencio, sin anunciar nada, porque aún está digiriendo lo sucedido.
"No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso", cuenta.
"Que te deje tu pareja no es fácil"
Abatido, Joaquín Torres no oculta su malestar. "La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos", dice. "Y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil".
"La vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien", se sincera.
"No ha sido nada fácil"
El último año ha sido especialmente hostil para ambos. Les ha tocado hacer frente a todo tipo de adversidades. A cuál más dura.
Y es que a finales de 2023 empezaron a suceder todo tipo de acontecimientos nefastos. Desde un fatal accidente de moto -ocurrido en diciembre de dicho año- que le costó varias intervenciones quirúrgicas. O el fallecimiento de su progenitora, Joaquina Verez, en marzo de 2024.
A todo ello se sumó una complicada guerra familiar en la saga que enfrentó a Joaquín con uno de sus hermanos -Julio- por la herencia. El panorama, sin duda, se les puso completamente del revés.
"Hemos trabajado muchísimo por la relación"
"Estoy muy triste. Todo esto ha llegado después de un año terrible, con mis operaciones después del accidente, la muerte de mi madre y una disputa familiar totalmente innecesaria por una herencia", detalla, sincero. "Han pasado muchas cosas horribles, y no ha sido nada fácil".
Torres se lamenta de que su historia de amor con Raúl Prieto no haya logrado superar los obstáculos que se les han puesto por delante. Tras dos años de matrimonio y once de noviazgo han optado por tomar rumbos diferentes.
"Me da mucha pena porque han sido 13 años juntos. Los dos hemos trabajado muchísimo por esta relación. Ha sido un proceso muy largo el que hemos hecho juntos. Ten en cuenta que yo estuve casado, que tengo dos hijos, que ha habido que hablar con ellos sobre esto...", prosigue. "Superamos muchas cosas".
Sin posibilidad de reconciliación
Cuando se le pregunta si cree que existe una posibilidad de retomar su relación, lo tiene claro: ahora mismo es imposible.
"Por mi parte, lo dudo mucho. No estoy abierto a una reconciliación ahora mismo", confiesa. "Necesito procesarlo. Todavía no me encuentro con fuerzas".
Joaquín Torres no descarta que en el futuro puedan cambiar las tornas. A día de hoy, lo ve inviable: "Quizás aún sea pronto... solo han pasado unos cuatro meses. Sé que no se puede decir nunca 'de este agua no beberé', pero ahora no me veo en la tesitura de retomar nada". Lo que se ha roto entre ellos ya es muy difícil de recomponer.