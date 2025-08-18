Giovanni, el hijo mayor de Diego Simeone, anuncia que será padre tres meses después de que lo hiciera su hermano

Hay años que marcan un antes y un después. Para la familia Simeone, 2025 será uno de esos. En apenas tres meses, Diego Simeone (55 años) ha recibido dos noticias que le han cambiado la vida: sus hijos Giovanni y Gianluca serán padres por primera vez.

Dos embarazos, dos países, dos historias que se entrelazan en una misma emoción. La familia se agranda, y lo hace con fuerza, ternura y una sonrisa que no cabe en una sola foto.

El mayor de los hijos del Cholo, Giovanni Simeone, ha anunciado que será padre junto a su esposa, la modelo y presentadora italiana Giulia Coppini. Lo ha hecho con un emotivo vídeo en redes sociales que sirve como despedida de Nápoles, ciudad que lo acogió durante dos temporadas y donde conquistó dos títulos.

"Volveremos pronto, pero no seremos solo dos", dice Giovanni en el vídeo, mientras Giulia se levanta y muestra su incipiente tripita. "Los tres", remata ella, con un corazón que resume todo.

La pareja se muda a Turín, donde Giovanni ha firmado contrato con el Torino, equipo de la Serie A. El cambio de ciudad coincide con el cambio de vida. "Gracias por hacernos sentir como en casa", escribió Giulia.

La reacción de los seguidores ha sido inmediata, pero la más emotiva ha llegado desde Argentina: Carolina Baldini, madre de Giovanni, ha comentado en redes sociales: "¿Esto es real? Abuela por dos. No puedo más de la emoción".

La noticia del embarazo de Giovanni llega apenas tres meses después de que Gianluca Simeone, el segundo hijo del Cholo, confirmara que será padre junto a la modelo argentina Eva Bargiela. La pareja, que vive en Buenos Aires, ha compartido cada paso de la dulce espera con sus seguidores: escapadas al campo, antojos dulces, ecografías y hasta una noche de teatro en El Nacional.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela en una imagen de sus redes. Instagram

"Estoy muy contento, muy ansioso", confesó Gianluca ante las cámaras de Implacables. Eva, por su parte, reveló que el bebé se llamará Faustino. "Me siento muy bien, ya tiene nombre", dijo con una sonrisa.

La pareja ha apostado por una vida tranquila, lejos del ruido mediático, y han convertido su hogar en un refugio cálido para recibir al nuevo integrante.

Diego Simeone, que a sus 55 años sigue al frente del Atlético de Madrid, se prepara para un rol nuevo: el de abuelo. La noticia lo ha conmovido profundamente. "Estoy hablando mucho con mi papá, que me da consejos", confesó Gianluca.

La familia, que se reparte entre España, Argentina e Italia, se mantiene unida por videollamadas, visitas y mensajes constantes.

Carolina Baldini, madre de los tres hijos mayores del Cholo (Giovanni, Gianluca y Giuliano), ha sido la voz más entusiasta en esta etapa. "Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, seré la mejor abuela del mundo", escribió en Instagram, en un mensaje que se viralizó por su ternura.