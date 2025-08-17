Qué fue de Guillermo Martín, el concursante de 'OT' que se casó con Lidia Reyes tras el concurso y vivió un silencioso divorcio

Corría el año 2005 cuando la cuarta edición de Operación Triunfo abría sus puertas a una nueva generación de voces dispuestas a conquistar al público. Entre ellas estaba Guillermo Martín (44 años), un joven valenciano con carisma, sonrisa fácil y una voz muy versátil que pronto llamó la atención de la audiencia.

En aquella temporada compartió academia con nombres que después serían muy populares, como Soraya Arnelas (42) o Edurne (39). Pero si algo marcó su paso por el programa, además de su talento, fue la historia de amor que vivió entre las paredes de la academia.

Allí conoció a Lidia Reyes (40), compañera de edición, y la conexión entre ambos fue inmediata. Entre ensayos, galas y confidencias nocturnas, el romance fue creciendo ante los ojos de miles de espectadores que siguieron de cerca cada gesto de la pareja.

Guillermo quedó en décima posición, pero al salir de OT su historia con Lidia no hizo más que fortalecerse. Tanto, que en 2016 decidieron pasar por el altar y dar el 'sí, quiero' en una boda que sellaba aquella historia nacida frente a las cámaras.

Han pasado ya varios años desde entonces, y muchos se preguntan: ¿qué fue de Guillermo Martín? Aquel cantante que logró enloquecer al público joven y que hace años que vive lejos de los focos pero sin abandonar su profesión.

Nacido el 20 de febrero de 1981 en Valencia, Guillermo Martín siempre tuvo claro que la música sería el gran sueño de su vida. Su primera oportunidad llegó a los 17 años, cuando ganó el festival televisivo Canta, canta de Canal Nou interpretando un tema de Alejandro Sanz (56).

A partir de ahí comenzó a formarse de manera intensiva: cuatro años en interpretación en la Escuela Catalana Banya del Bou, otros cuatro en canto en la Academia Amparo Dorado y dos más de solfeo y piano en la Academia Alsina. Antes de su salto mediático, ya había recorrido escenarios como cantante solista en las orquestas Mancy y Búffalo, participando en todo tipo de espectáculos.

Sin embargo, su gran momento llegó en el año 2005 con Operación Triunfo, donde logró una plaza tras haberse quedado fuera en la segunda edición. En la primera etapa del programa en Telecinco, Guillermo alcanzó la décima posición, participó en la gira nacional y dejó momentos muy recordados, como sus interpretaciones de La casa de Inés o La vida es un carnaval junto a Lidia Reyes, la que se convertiría en su pareja y, años después, en su esposa.

Tras su salida, combinó la música y la televisión a partes iguales, gracias a su carisma. Intervino en la serie Matrimonis i Patrimonis de Canal 9, formó parte del grupo Generación OT con Sandra Polop (37) y Fran Dieli (44), puso voz a Peter Pan on Ice y se convirtió en finalista de ¡Mira quién baila! en el año 2006, aunque acabó ganando la gimnasta Estela Giménez.

También trabajó como presentador y colaborador en distintos programas de Antena 3 y Canal 9, lanzó proyectos como su banda G Punto y probó suerte en realities como Supervivientes 2010, donde quedó en octava posición, tras ser nominado con Beatriz Trapote (44) y Malena Gracia (55).

Guillermo Martín en Supervivientes 2010.

Sin duda, su época más brillante fue cuando participó como cantante en el programa Al pie de la letra de Antena 3, donde compartió escenario con Sandra Polop, Mercedes Durán y Carles Torregosa. Tiempo después, Guillermo decidió abandonar el espacio para centrarse en la grabación de su próximo disco, siendo sustituido por Anabel Dueñas (39).

Su carrera también tuvo un capítulo internacional. En 2010 viajó a México para representar a España en La Academia, el popular reality musical de TV Azteca, y en 2013 publicó su álbum en solitario Amanecer zulú.

Desde entonces, ha alternado la música con la televisión, colaborando en formatos como Viva la vida, El gran reto musical (que ganó en 2017) o Volverte a ver.

Vida personal

Guillermo Martín y Lidia Reyes se conocieron en 2005 como concursantes de Operación Triunfo y, tras el programa, iniciaron una relación sentimental que ha durado casi dos décadas. Se casaron en 2016 y, en 2019, nació su hijo, Willy.

Han compartido escenario y pasión por la música con su proyecto Café y Olé, llevando sus actuaciones a giras y programas de televisión, mientras mantenían una vida privada discreta.

En 2024 comenzaron a crecer los rumores de su distanciamiento y fue ahí donde saltó la noticia: pausaban su proyecto musical, dejaron de seguirse en redes y dejaron de aparecer juntos.

Fuentes cercanas señalaron una crisis personal como motivo principal, aunque ninguno lo ha confirmado públicamente. El periodista Javier de Hoyos llegó a publicar, en octubre de 2024, que Guillermo y su esposa llevaban un año separados y lo habían "ocultado".

"Hace un año decidieron poner fin a su relación y, por lo que me cuenta su entorno más cercano, ya habrían firmado los papeles del divorcio", informó el citado profesional.

Guillermo, en la actualidad

En 2025, Guillermo Martín ha regresado a la televisión. En concreto, al espacio Fiesta, donde comparte escenario con Mercedes Durán y Terelu Campos (59). Con un aire muy similar a ¡Qué tiempo tan feliz!, Guillermo desempeña homenajes musicales que viajan hasta la época dorada de la televisión.

Su presencia en el programa le permite seguir conectado con el gran público y demostrar su versatilidad interpretativa. Además, continúa plenamente activo en la música en directo y en televisión, adaptando clásicos e interpretándolos con una combinación de sensibilidad y profesionalidad.