Marisa, su viuda, una hija médico y dos nietas: la familia que dice adiós a Javier Lambán tras su muerte a los 67 años

La muerte de Javier Lambán Montañés, expresidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023 ha conmocionado este viernes, 15 de agosto, a sus compañeros del PSOE, partido al que se afilió en 1983, así como a numerosos rostros conocidos del mundo de la política.

El político, natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde fue alcalde y en el que ha vivido toda su vida, deja con su fallecimiento, a los 67 años de edad, a una familia rota por la pérdida.

Activo en su faceta política, y discreto en lo relativo a su vida sentimental, estaba casado con María Luisa Lázaro Bermejo, con la que contrajo matrimonio en 1986. Y quien consideraba un pilar fundamental en su vida. Su compañera, madre de su única hija, ha sido la persona clave en su enfermedad, un cáncer de colon que le diagnosticaron en 2021.

Javier Lambán, en una imagen de las redes sociales de su esposa, Marisa Lázaro. Facebook

Lo cierto es que el cáncer de colon no fue la única dolencia a la que tuvo que hacer frente el político, que fue senador, presidente de la Diputación de Zaragoza (entre 1999 y 2011), y alcalde de Ejea de los Caballeros (de 2007 a 2014).

Al cáncer se sumaba una diabetes que lo obligaba a inyectarse insulina hasta cuatro veces al día, y la esclerosis múltiple que padecía desde el año 2010, tal y como desveló en sus memorias.

Javier Lambán y su mujer eran padres de una hija, Teresa, licenciada en Medicina, que dio al matrimonio dos nietas: Vega, nacida en 2019, y Ara, nacida en 2023.

En contadas ocasiones habló de sus seres queridos, aunque no ocultaba lo orgulloso que se sentía de su familia. Habló de su hija alguna vez. Una de ellas fue el 15 de agosto de 2023, cuando él y su esposa celebraban el cumpleaños de su única descendiente en una fiesta familiar en Vinaroz (Castellón).

También ha compartido algunas imágenes en las redes sociales con su pareja, o paseando el carrito de bebé de alguna de sus nietas. Era, en el ámbito privado, un hombre sumanente familiar.

En el ámbito político, Lambán se erigió como figura clave del socialismo aragonés. Fue un contrapeso moral frente al liderazgo nacional, y mantuvo una postura crítica respecto a alianzas independentistas.

Javier Lambán Montañés, con los reyes Felipe y Letizia, en un acto celebrado con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya en Fuendetodos, Zaragoza, el 29 de marzo de 2021.

Superó el cáncer de colon que se le diagnosticó en 2021 y continuó en activo hasta sus últimos meses, presentando libros y dedicándose a la divulgación política. Ha sido autor de numerosas publicaciones históricas y ponente académico.

"Me confieso decididamente republicano", decía en un texto autobiográfico. "No renuncio a asistir al advenimiento de la III República, aunque considero que ahora es más importante propagar los valores y los principios republicanos, muy poco arraigados en la sociedad española".



"Entre los políticos españoles contemporáneos, admiro a Manuel Azaña, Indalecio Prieto y Felipe González (con el reparo de su paso por el Consejo de Administración de Gas Natural). Entre los extranjeros, al ex-presidente americano Roosevelt y al ex-canciller alemán Willy Brandt", añadía.

Javier Lambán, con el rey Felipe, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, en un acto celebrado en Madrid en diciembre de 2022. GTRES

Se definía a sí mismo como amante de las letras. Un hombre tranquilo al que le gustaba leer. "Soy lector compulsivo, no sea que la diabetes me incapacite antes de hora. Centrado fundamentalmente en narrativa y en libros de política e historia. También leo alguna vez poesía, volviendo siempre a Kavafis y a Machado y a los clásicos españoles en general, desde el Arcipreste a Lorca y Hernández pasando por el “gran Quevedo", narraba sobre sus gustos y aficiones.



"Me gustan mucho el flamenco y el jazz, adoro a Carlos Gardel y oigo con placer música antigua. Pero, por encima de todo, me emociono escuchando a dos cantautores catalanes: Lluís Llach y Joan Manuel Serrat. De este último, de quien me considero amigo, afirmo que es el mejor ejemplar de ser humano del que tengo noticia" rezaba en la reseña de su página web.



Sobre sus aficiones en su tiempo libre, decía: "Tuve pasión por la práctica del fútbol, fichando el 1974 por el Real Zaragoza juvenil. Las lesiones y la política me disuadieron pronto. Soy “madridista tribal”, pero presumo siempre de que, cuando se celebró el 75º Aniversario del Real Zaragoza, la única institución aragonesa que condecoró al club y organizó una gran exposición conmemorativa fue la Diputación Provincial de Zaragoza que tuve el honor de presidir".