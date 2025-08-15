Así es la vida ibicenca de Jorge Brazález, tras su paso por la televisión y su relación con Miri Pérez-Cabrero: empresario y DJ

Hasta este pasado miércoles, 13 de agosto, se desconocía por completo la relación de amistad entre Froilán de Marichalar (27 años) y Miri Pérez-Cabrero (31), exconcursante de MasterChef y quien fuera pareja de Jorge Brazález (36), ganador del talent culinario en 2017.

Froilán y Miri fueron fotografiados en actitud cercana y cariñosa, intercambiando abrazos y conversaciones. Unas imágenes publicadas por la revista Semana en su edición de este pasado miércoles, que tuvieron lugar en Ibiza, enclave en el que precisamente vive la expareja de ella.

En los últimos años, Jorge Brazález ha convertido la isla pitiusa en su epicentro profesional. En Ibiza cuenta con cuatro locales, siendo el restaurante Roto uno de los más punteros. Lo fundó en sociedad con Miguel Sancho y Andrés García, quienes además de ser sus amigos han sido promotores del famoso Beso Beach en Formentera, donde también trabajó el ganador MasterChef en alguna ocasión.

El granadino, sin embargo, ha sabido expandirse y se ha consolidado como anfitrión de excepción para todo tipo de planes. Entre sus establecimientos también destaca un café especializado o beach clubs. En uno de ellos, además, exhibe su faceta de artista. Concretamente, y así lo muestra en sus redes, como DJ.

En los últimos años, tras ganar la quinta edición de MasterChef, después de haber participado en El Desafío (2021) y en medio de alguna colaboración en la pequeña pantalla, Jorge Brazález probó suerte en la industria de la música.

El chef granadino, incluso, tiene nombre artístico. El mismo con el que identifica su cuenta de Instagram, donde atesora 181.000 seguidores que siguen su día a día en las Baleares.

Registró la marca con el nombre de 1ncordio. Con el número 1, que le gusta más que la letra 'i', tal y como explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL en marzo de 2021, cuando estaba a punto de estrenar su primera canción, Tendente.

Todos los sábados, junto a otros artistas, pone el toque musical en Playa Soleil, uno de los beach clubs del que es socio y donde se mezcla la esencia de la isla: playa, gastronomía y fiesta a toda hora.

Su rutina actual es su zona de confort. Aunque tiene un pasado deportista, como futbolista en categorías inferiores, lo suyo son los fogones y el entretenimiento.

"La cocina y la música es, por supuesto, lo que más me gusta del mundo. Van tan de la mano que al final, si una cosa no tiene a la otra, está huérfana", aseguró en una distendida charla con este periódico, cuando comenzaba su exitosa trayectoria en Ibiza y se atrevía como artista.

De aquello ya han pasado cuatro años. Y allí sigue. Disfrutando de una rutina en la que no existen reglas estrictas.

Aunque cuenta con un buen número de seguidores en Instagram y en ocasiones ha hecho alianzas publicitarias, Brazález es un alma libre, incluso en las plataformas sociales.

"Soy muy autodidacta y mis redes demuestran que mi día a día es una cosa sin reglas. Las cosas surgen y no me pienso demasiado qué subir, qué sentido tiene, qué color o a qué público voy. Hay un caos que, para mí, tiene sentido. Quiero seguir haciéndolo así", aseguró en aquella charla con este medio.

Jorge Brazález en un acto en Madrid en 2019. Gtres

Su perfil, así, es una mezcla entre su vida de empresario y su faceta de artista. Es discreto en lo que respecta a su vida personal y no hay rastro alguno de su situación sentimental. Miri Pérez es la única novia que se le ha conocido públicamente.

Su historia de amor

Fue en 2017 cuando Jorge Brazález se alzó con el triunfo en la quinta edición de MasterChef tras consagrarse como el favorito de la audiencia. Pero durante su participación, el granadino no solo destacó por su destreza en la cocina, sino también por su evidente química con su compañera Miri Pérez-Cabrero.

Miri y Jorge Brazález, en una actitud muy romántica, por las calles de Madrid, en octubre de 2019. Gtres

Poco después de su victoria, de hecho, se confirmó la relación entre ambos a través de un vídeo en el que se les veía muy enamorados.

Su historia de amor duró, de forma oficial, hasta agosto de 2018, cuando Brazález anunció su ruptura en su cuenta de Instagram. Desde entonces, fueron varias las ocasiones en las que se les vio públicamente en actitud cariñosa, aunque sin confirmar una reconciliación.

"Él está viviendo en Ibiza y yo estoy entre Barcelona y Madrid. No os voy a decir más que eso, que nos queremos mucho y que nos tenemos un aprecio muy grande", explicó la exconcursante de MasterChef en noviembre de 2019 para zanjar todo tipo de rumores. Dos años después, en la entrevista con este periódico, Jorge Brazález también se deshizo en halagos hacia su expareja.

"Estoy orgulloso de lo que hemos sido. Estoy orgulloso de lo que somos ahora. Estamos en contacto, nos queremos muchísimo, cada vez más...", expresó entonces el chef granadino.

Miri y Froilán

Hoy Miri vuelve a estar de actualidad. Al margen de que próximamente participará en Supervivientes All Stars 2, su nombre ha copado titulares por su inesperado encuentro con el nieto de los reyes eméritos en Ibiza.

La escena, tal y como ha informado la revista Semana, tuvo lugar en La Escollera, uno de los restaurantes más conocidos de la isla, ubicado en la reserva natural de Ses Salines. Las imágenes muestran un abrazo efusivo entre ellos, además de un intercambio de palabras. Dejan claro que se conocen bastante bien y comparten un vínculo especial.

Pero en las fotografías también aparece un joven, acompañando a Miri, que deja entrever que entre ella y Froilán, de momento, existe una relación de amistad.

Proyectos fuera de Ibiza

Aunque la isla es el centro de sus operaciones, Jorge Brazález, con un ávido espíritu emprendedor, ha buscado expandirse. Así, cuando no es temporada de playa, continúa con su proyecto más ambicioso -Roto- en la nieve.

El granadino también tiene una sede de dicho local en la estación de esquí de Formigal, abierto al público cada temporada de invierno.