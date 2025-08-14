Última hora de Jaime Anglada tras su operación de cadera: "Le han puesto unas placas en la pelvis y recolocado el fémur"

Buenas noticias para Jaime Anglada (52 años). Este pasado miércoles, 13 de agosto, el mallorquín ha sido sometido a una operación de cadera, tal y como adelantaba EL ESPAÑOL. La operación ha resultado satisfactoria y supone un avance positivo en el estado de salud del artista.

El pasado 7 de agosto, el cantante fue atropellado en Palma de Mallorca por un coche que invadió el sentido contrario mientras él circulaba en moto. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Son Espases, donde el equipo médico trabaja sin descanso para velar por su recuperación.

Tras la intervención de este miércoles, se ha informado de que se le han colocado "unas placas en la pelvis y la cabeza del fémur", según recoge el medio Última Hora. Aunque se encuentra "estable dentro de la gravedad", EL ESPAÑOL ha podido saber, a través de una fuente cercana, que tendrá que "volver a entrar en quirófano", ya que todavía le quedan "muchas operaciones" por delante.

El cantante Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

También han desvelado a este medio que, en los primeros días, las operaciones se centraron en la cabeza, donde estaba el mayor impacto, teniéndolo que intervenir en dos ocasiones por el mismo motivo. "Lleva dos operaciones de cabeza", han deslizado a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, tras su mejoría y el aspecto favorable en este sentido, han decidido continuar con el resto de fracturas en el cuerpo.

El íntimo amigo del rey Felipe VI afronta una nueva intervención quirúrgica, esta vez en "la mandíbula y la muñeca", según informa Última Hora. La operación se realizará en los próximos días y está previsto que el hospital de Son Espases emita un nuevo parte médico el 15 de agosto.

Mientras tanto, su entorno más cercano permanece a su lado. Su esposa, Pilar Aguiló (49), y sus hermanos aprovechan cada momento permitido para visitarlo en la UCI, y un reducido grupo de amigos acude al centro hospitalario para arropar a la familia en estos complicados días.

Pilar Aguiló y Jaime Anglada, durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent, el pasado 4 de agosto de 2025. Gtres

En otro orden de cosas, un juez de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional del joven de 20 años acusado de atropellar al artista. El detenido está siendo investigado por los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia y contra la seguridad vial.

Según la investigación, conducía bajo los efectos del alcohol y no prestó auxilio a la víctima tras el impacto.

Desde el pasado 7 de agosto, poco se sabe de la presencia de los Reyes en Palma de Mallorca, y se desconoce si están al tanto de la salud de Jaime Anglada, aunque es probable que los familiares estén informando a la familia real, ya que se trata de uno de los íntimos amigos de Felipe VI (57) y su esposa, Pilar, mantiene una muy buena relación con la reina Letizia (52).

Habrá que esperar a que el hospital de Son Espases emita un nuevo parte médico, programado para el próximo viernes 15 de agosto, en el que se podrá comprobar si Anglada evoluciona favorablemente, aunque la familia y su entorno son conscientes de que será un proceso largo y complicado para el artista.