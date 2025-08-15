Paloma San Basilio, al natural y en bikini a sus espléndidos 74 años durante sus vacaciones en Cádiz: tenemos las fotografías

Paloma San Basilio (74 años) está disfrutando de un excelso verano. Atraviesa uno de sus mejores trances personales y profesionales. La artista, todo un icono de la música española, ha sido localizada por EL ESPAÑOL disfrutando de unos días de descanso en la costa gaditana.

Las imágenes en exclusiva muestran a la cantante paseando por la orilla, relajada y sonriente, en un entorno que conoce muy bien y al que regresa siempre que puede. En esta ocasión, la intérprete ha elegido las playas de Cádiz como escenario de su escapada estival.

Enclave donde en el pasado tuvo una residencia en Vista Hermosa, una de las urbanizaciones más exclusivas de El Puerto de Santa María, y que vendió hace años. Ahora, podría tener una nueva vivienda en Zahara de los Atunes, un rincón que guarda para ella recuerdos imborrables.

Paloma San Basilio con una amiga en las playas de Cádiz. Vanesa Uguina

Las fotografías, tomadas el lunes 11 de agosto, muestran a Paloma acompañada por una persona cuya identidad no ha trascendido, aunque se trataría de una amiga íntima de la cantante. Lo que sí es evidente es que la artista está radiante y en plena forma.

Luce un aspecto impecable y una vitalidad envidiable. Su presencia en la playa no ha pasado desapercibida para quienes la reconocieron. Y no es casualidad que Paloma esté visitando Cádiz.

A finales de julio, la cantante se convirtió en una de las grandes protagonistas del festival Tío Pepe, en Jerez de la Frontera, donde conquistó al público colgando el cartel de sold out.

Todo apunta a que, tras su multitudinaria actuación, ha decidido prolongar su estancia en la costa gaditana para disfrutar de este momento tan dulce de su carrera.

En las imágenes se aprecia cómo la artista continúa siendo un referente no solo musical, sino también de estilo. A sus 74 años, luce una figura impecable y una vitalidad envidiable, captando la atención de los bañistas mientras pasea con naturalidad por la orilla del mar.

El bikini rosa fucsia, con braguita de lazada lateral y turbante a juego, ha sido uno de los grandes protagonistas de las instantáneas. Paloma lo ha complementado con unas maxi gafas que realzan su porte de diva y una visera para proteger su rostro del sol, un look que combina glamour y comodidad incluso en un día de playa.

Paloma San Basilio con una amiga en las playas de Cádiz. Vanesa Uguina

Paloma San Basilio es una de las voces más personales y emblemáticas del universo musical español y, aunque durante años ha brillado sobre todo en el teatro musical, su voz continúa emocionando al público en cada escenario que pisa.

En esta ocasión, la Bodega Las Copas, dentro del ciclo Tío Pepe Festival, han vibrado con su talento y su carisma ante un público completamente entregado.

Pocos días después, concretamente el 7 y el 13 de agosto, ha vuelto a deslumbrar sobre el escenario, esta vez en Marenostrum Fuengirola y en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Lugares donde su voz nunca pasa de moda y donde ha logrado, una vez más, llenar por completo los recintos en los que actuó.

Con una elegancia artística única y un talento indiscutible, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Tras 50 años de trayectoria, ha entonado -en Cádiz y aunque suene a despedida- un emotivo adiós cargado de amor y gratitud, confirmando por qué sigue siendo un referente absoluto para varias generaciones de amantes de la música.

Paloma San Basilio paseando a orillas del mar con una amiga en Cádiz. Vanesa Uguina

Amor y familia

Si por algo se ha caracterizado Paloma San Basilio es por su discreción a la hora de hablar de su vida familiar y privada. En los años setenta contrajo matrimonio con el atleta Ignacio Gómez Pellico, con quien tuvo a su única hija, Ivana Vanessa.

Aunque el matrimonio terminó poco tiempo después, Ivana se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Paloma, tanto personal como profesionalmente.

Tras su separación, Paloma inició una relación con el empresario Claudio Rey, con quien lleva más de treinta años de unión estable y discreta. En otro orden, su hija además de ser compositora y productora musical, ha sido una colaboradora cercana en los proyectos de su madre.

De hecho, ha sido idea suya la gira de despedida Gracias, que celebra los 50 años de carrera de Paloma.