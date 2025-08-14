El éxito laboral de Alejandro Agag, el yerno de Aznar y jefe de Juan Urdangarin: CEO de la Fórmula E y amigo de la 'jet set'

Alejandro Agag, con Orlando Bloom, en el circuito internacional Moulay El Hassan, en Marruecos, en 2018. GTRES

Han pasado casi 23 años desde la mediática boda de Ana Aznar Botella (43), hija de Ana Botella (72) y José María Aznar (72), en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

Un enlace que hizo saltar a la fama a Alejandro Agag (54), el yerno del que fuera Presidente de Gobierno entre 1996 y 2004.

El empresario, que llegó a hacer incursiones en la política (fue eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo en los años 90), siempre ha sido un maestro en el noble arte de la interacción social.

Dotado de una capacidad innata para las relaciones públicas, ya desde su enlace con la hija del exlíder político se ganó el apodo de "el conseguidor". Y es que ha sabido sacar grandes beneficios de su amplia red de contactos.

Una década después ha logrado levantar un imperio. Es CEO de tres empresas: Chairman Formula E, Chairman E1 Series y Extreme E, en cuya plantilla figura como empleado Juan Urdangarin (25), hijo de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57).

En la actualidad sigue consolidando su impronta en el mundo del automovilismo sostenible. Es considerado un referente gracias a su labor pionera en la transformación del motorsport hacia la sostenibilidad y las nuevas tecnologías.

Su reputación en el sector viene de lejos. En el año 2012 creó Formula E Holdings. Una firma de la que es fundador y presidente ejecutivo.

Agag ha logrado posicionar el campeonato mundial de monoplazas totalmente eléctricos entre los más valorados del sector, con una estimación superior a 1.000 millones de euros, según Forbes.

Para los profanos en materia de competiciones con vehículos 'eco', la Fórmula E no solo ha revolucionado las competencias automovilísticas tradicionales.

También ha convertido la sostenibilidad y la tecnología eléctrica en el eje central de las carreras urbanas, atrayendo a grandes marcas y apostando por el futuro de la movilidad limpia.

DiCaprio y Orlando Bloom, fans de sus carreras

Gracias a su olfato para los negocios, y a su magistral manejo de su círculo de influencias, Alejandro Agag ha conseguido llamar la atención de la jet set internacional en sus carreras deportivas.

Royals como el príncipe Guillermo (43), Alberto de Mónaco (67), y celebrities como Orlando Bloom (48), y Leonardo DiCaprio (50) -que hace unos días ha sido cacheado por la Guardia Civil en Ibiza- no se han resistido a los encantos de sus iniciativas.

Amigo de LeBron James y Will Smith

Actualmente, Agag desarrolla el campeonato E1 Series, enfocado a competir con barcos eléctricos en ambientes acuáticos urbanos, ampliando la frontera de los deportes sostenibles y confirmando su compromiso con la movilidad limpia.

En este campo, ha conseguido atraer la atención de grandes figuras internacionales, como LeBron James (40), jugador de la NBA que juega en la plantilla de Los Angeles Lakers, o el actor estadounidense Will Smith (56).

Otro de sus más poderosos colaboradores es Rafa Nadal (39), quien se ha sumado a algunas de sus empresas. Una de ellas es UIM E1 World Championship, el primer campeonato mundial de embarcaciones eléctricas, de la que Agag es creador y presidente ejecutivo.

El de Manacor, que acaba de convertirse en padre por segunda vez con Xisca Perelló (37),forma parte de la iniciativa como propietario de uno de los equipos participantes, denominado “Team Rafa”. Juntos impulsan un deporte que combina competición y protección de los ecosistemas marinos, valores compartidos por ambos.

En enero de 2023, cuando Rafa Nadal y Alejandro Agag rubricaron su acuerdo comercial, el yerno de José María Aznar escribía desde sus redes sociales: "Bienvenido Rafael Nadal al UIM Power Boating Series ¡Genial tenerte a bordo como propietario de un equipo en el primer campeonato mundial de lanchas eléctricas!".

Referente en el motorsport global

Este año, Alejandro Agag ha seguido cosechando éxitos. Este 2025 ha sido nombrado asesor estratégico global de Motorsport Network, donde facilita la expansión internacional del sector motor y lidera estrategias de innovación y comunicación digital para el crecimiento del deporte automovilístico en escenarios tecnológicos y mediáticos.

A pesar de su notoriedad dentro del ámbito empresarial, Alejandro Agag procura mantener un perfil lo más bajo posible.

Esto explica que apenas hayan trascendido informaciones de su fichaje estrella, el de Juan Urdangarin, primogénito de la infanta Cristina, quien reside actualmente en Londres y al que ha dado una de sus primeras oportunidades laborales en el ámbito del automovilismo eco.

De su vida privada, muy poco se sabe de su matrimonio con Ana Aznar Botella. Se les vio juntos en público por última vez en España en febrero de 2023, con motivo del 70 cumpleaños de José María Aznar. Desde entonces apenas se han dejado ver en nuestro país.

Desde el año 2022, ambos viven en Roma con los cuatro hijos que tienen en común: Alejandro, Rodrigo, Pelayo y Alonso.

Ana Aznar Botella y Alejandro Agag, en una visita con sus hijos a Madrid, en el año 2023. GTRES

La hija del expresidente, psicóloga especializada en psicología infantil, se dedica a aquello para lo que se ha preparado a fondo.

Con un Máster en Psicología Infantil Aplicada y doctora en Psicología del Desarrollo por la Universidad de Kingston (Londres), desarrolla su actividad como profesora en la John Cabot University de Roma, una universidad americana situada en la capital italiana.

Allí imparte clases de Psicología, dentro del departamento de Ciencias Psicológicas y Sociales.

Ana Aznar Botella, hija de José María Aznar, trabaja como profesora de Psicología en la John Cabot University de Roma. John Cabot University.

La hija de Aznar, alejada por completo del mundo mediático, desarrolló su carrera en el Reino Unido.

En Inglaterra "trabajó en diferentes universidades impartiendo docencia en psicología infantil e investigando sobre crianza, desarrollo socioemocional infantil y psicología del cambio climático", tal y como reza en su perfil de docente.

"Su investigación se ha publicado en revistas científicas y en prensa de divulgación", se añade en el perfil de Ana en la universidad estadounidense.

También es fundadora y directora de REC Parenting, una plataforma online internacional de apoyo educativo y crianza, orientada a padres y familias.