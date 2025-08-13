El bache de salud de Dioni, del dúo Camela, que lo obliga a cancelar varios conciertos: su hijo revela cómo se encuentra

Dionisio Martín Lobato (54 años), más conocido como Dioni, componente del grupo Camela, vive unas horas delicadas en cuanto a la salud se refiere. Nada grave, pero sí determinante para el desempeño de su carrera: el bache de salud le ha afectado a la voz.

Un revés que le ha obligado, incluso, a cancelar algunos recitales. Así lo ha transmitido, en las últimas horas, su hijo, Rubén Martín, en el marco del Festival Radiolé. Rubén no sólo ha cantado -de casta le viene al galgo-, también se ha abierto en canal.

Y lo ha hecho ante un público entregado, que ha sabido leer entre líneas cada palabra, cada gesto, cada mirada al cielo. Cada emoción.

En mitad de su actuación, Rubén se detiene. El ritmo cede paso al corazón. "Mi padre lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos".

En ese punto, Rubén anima al público a saludar a su padre, para insuflarle ánimos: "Le pasamos un saludito entre todos: 'Marqués, estoy hoy aquí en Leganés con toda esta gente. Te mandamos un saludo enorme'".

El público, sin dudar, se suma al homenaje. Porque Dioni no es sólo un cantante. Es parte del imaginario emocional de varias generaciones. Y su hijo, en ese instante, se erige como portavoz de todos.

En otro orden de cosas, en dicho festival Rubén ha aprovechado para presentar a su hija de 15 meses, María Lucía, nieta de Dioni. "Ha sido un regalo de la vida", ha dicho el hijo de Dioni con la voz quebrada.

"Nunca me imaginé el sentimiento que puede dar una niña, el cariño que puede dar una niña", ha agregado. Y como todo artista que siente, Rubén ha convertido ese amor en música. "Hoy voy a cantar una canción que compuse para ella, con todo mi cariño: Llegas a mi vida".

La otra realidad de Dioni

Gema Moreno junto a su hijo Daniel en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

Dioni, la persona, no el artista, se ha enfrentado en los últimos tiempos a una realidad, dura, pero real: tiene un hijo con autismo al que, según la madre del mismo, no atiende -afectivamente- como debería.

Daniel, su hijo mayor, tiene 32 años. Es fruto de un breve romance adolescente entre Dioni y Gema Moreno, quien tenía 16 años cuando se enamoró del joven cantante. De aquel amor fugaz nació una vida que hoy lucha por ser reconocida.

Tal y como relató Gema a EL ESPAÑOL, Dioni nunca asumió el rol de padre más allá de lo legal. "Daniel parece no existir para él. No es la persona que yo creí conocer", confesó hace un tiempo.

Aunque una prueba de ADN confirmó la paternidad y el cantante abona una pensión mensual, el vínculo afectivo es inexistente.

El último golpe emocional llegó tras la entrevista que Dioni concedió a Jordi Évole, donde habló de sus hijos Rubén y Cristofer, fruto de su matrimonio con Lucía Muñoz. Ni una mención a Daniel. "Qué impotencia siento, de verdad. El programa no lo vi porque no puedo verlo", dijo Gema, rota por el desaire.