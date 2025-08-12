Última hora sobre el estado de salud de Jaime Anglada: "Le están despertando poco a poco y le hacen preguntas muy obvias"

El pasado 7 de agosto, el cantante Jaime Anglada (52 años) sufrió un grave accidente de tráfico al ser arrollado por un coche mientras circulaba en moto durante la madrugada. Desde entonces, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases, en Palma de Mallorca, "en coma inducido".

Los equipos médicos trabajan sin descanso para lograr su estabilización y una recuperación lo más rápida posible. No obstante, su estado es más delicado de lo que en un principio parecía, según ha revelado uno de sus amigos cercanos y ha podido saber EL ESPAÑOL.

La recuperación de Anglada "será larga y complicada". El conductor del vehículo implicado en el siniestro podría enfrentarse a hasta tres delitos relacionados con la conducción y la omisión de socorro. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.

Jaime Anglada, en una imagen de sus redes sociales. @victoriamunozphoto

La esperanza de una mejoría se mantiene viva, mientras esperan nuevas valoraciones médicas que indiquen posibles avances en su estado. La prioridad de todos es que el cantante pueda superar este delicado episodio y retomar, en el futuro, su vida y su carrera musical.

"Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias, como cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo, pero a veces no contesta de la manera acertada", ha explicado Julián Aguirre en YAS Verano.

El proceso médico que le queda por delante al artista es bastante complicado. "El próximo miércoles, si todo va bien, le van a operar de la cadera, de una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo, y va a salir adelante", ha manifestado el amigo de la familia, añadiendo que el ingreso será largo, algo que ya se conocía desde hace unos días por la "gravedad de las heridas", como explicaron en D Corazón.

El cantante Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

En ese mismo espacio se habló por primera vez del coma inducido debido a las graves consecuencias del accidente. "Tiene un traumatismo craneoencefálico y múltiples heridas internas, está en coma inducido, pero fuera de peligro", explicaba Alberto Guzmán.

Tras esta última intervención, la tarde del lunes 11 de agosto, en YAS Verano, Aguirre ha reconocido que "él está mal, la familia está mal y los amigos estamos mal". Y añade: "Fijaos que no le gusta que hablemos de él. Es fastidiado que tenga que salir por esta noticia, cuando es lo que más va a odiar", ha lamentado en directo.

Desde el pasado viernes 7 de agosto, en Mallorca y en los alrededores de Palma, donde el artista es muy conocido, no se habla de otra cosa que de su estado de salud. Sin embargo, aún se desconoce si la visita de los Reyes llegará al hospital de Mallorca, ya que es uno de los grandes amigos íntimos de Felipe VI (57).