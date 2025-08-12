¿Dónde está Cristina Pedroche? Su extraña 'desaparición' de las redes sociales tras dar a luz a su segundo hijo, Isai

¿Dónde está Cristina Pedroche (36 años)? Esa es la pregunta que más se repiten sus seguidores desde que el pasado 18 de julio publicara su último post. Nada se sabe de la presentadora: silencio absoluto en sus redes sociales.

Pedroche ha protagonizado una extraña desaparición. Desde que el pasado julio anunciara el nacimiento de su segundo hijo, Isai Pedroche Muñoz, con un mensaje breve pero cargado de emoción -"Pues sí, el amor se multiplica"-, la presentadora de Zapeando no ha vuelto a publicar nada.

Ni una foto, ni una reflexión, ni una receta. Nada. Y eso, tratándose de Cristina Pedroche, es noticia. La influencer, que acumula más de 4.000 publicaciones en Instagram y millones de seguidores, ha pasado de compartir cada detalle de su vida -desde sus entrenamientos hasta sus looks de gala- a un mutismo absoluto.

Su última aparición fue en una story fugaz donde celebraba poder volver a comer jamón serrano, uno de los alimentos que había evitado durante el embarazo. "Qué felicidad", escribió entonces. Desde ese momento, ni rastro.

La diferencia con el nacimiento de su primera hija, Laia, es abismal. En aquella ocasión, Pedroche compartió su experiencia con el posparto, sus rutinas de recuperación, sus emociones, sus miedos. Esta vez, nada.

Y sus seguidores, acostumbrados a esa transparencia, se preguntan: ¿dónde está Cristina? Mientras Cristina permanece en silencio, su marido, el chef Dabiz Muñoz (45), ha retomado su actividad en redes con fuerza.

Ha compartido platos, visitas inesperadas -como la de Jennifer Lopez (56) a DiverXO el mismo día del nacimiento de Isai- y, recientemente, una excursión con Laia al parque temático Faunia, en Madrid.

El matrimonio en una fotografía captada en Miami, en 2023. Gtres

Las imágenes muestran a Dabiz en su faceta más paternal, con su hija agarrada a su brazo, paseando entre animales y jardines botánicos. Una escena tierna que contrasta con la ausencia total de Cristina, quien, según se presume, permanece en casa cuidando al recién nacido.

La presentadora se despidió de Zapeando el pasado 23 de junio, justo antes de entrar en la recta final del embarazo. Desde entonces, disfruta de su baja por maternidad, y todo apunta a que ha decidido vivir esta etapa en la intimidad, lejos del foco mediático.

Fuentes cercanas aseguran que Pedroche está bien, centrada en su familia y en el cuidado de Isai. Pero el contraste con su habitual exposición ha generado inquietud entre sus seguidores, que se preguntan si hay algo más detrás de este silencio.

"¿Está bien Cristina?", "¿Por qué no publica nada?", "¿Ha decidido dejar las redes?", son algunas de las preguntas que se repiten en los comentarios de sus últimas publicaciones.

¿Retiro voluntario?

Todo indica que sí. Cristina Pedroche, que ha hablado abiertamente sobre la presión social, los haters y la exigencia estética tras el parto, podría haber optado por un retiro digital voluntario. Una forma de protegerse, de priorizar su bienestar y el de su familia, y de vivir la maternidad sin filtros ni juicios.

Cristina Pedroche no está desaparecida. Eso sí, está presente en lo esencial, en su hogar, en sus hijos, en su nueva etapa. Pero su silencio ha dejado un vacío en las redes que, para muchos, es difícil de ignorar.

¿Volverá pronto? ¿Está preparando algo? ¿Ha cambiado su forma de comunicarse? Por ahora, solo ella tiene las respuestas.

Dos teorías del silencio

Por un lado, el miedo a la exposición pública de sus hijos. Desde el nacimiento de Laia, su primera hija, Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, han sido extremadamente cuidadosos con la exposición pública de sus hijos.

Nunca han mostrado sus rostros, han evitado detalles íntimos y han apostado por una crianza alejada del foco mediático. La llegada de Isai podría haber reforzado esa decisión.

Por otro lado, la segunda teoría es más pragmática. Pedroche se despidió de Zapeando el pasado 23 de junio, justo antes de entrar en la recta final del embarazo.

Desde entonces, disfruta de su baja por maternidad, un derecho laboral que implica desconexión profesional. Y para una influencer como ella, las redes sociales son trabajo.