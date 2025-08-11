Manuel Escribano se pronuncia tras lucir una polémica bandera en su regreso al ruedo: "No hubo intención política por mi parte"

El torero Manuel Escribano (40 años), pareja sentimental de Laura Sánchez (44), ha emitido un comunicado oficial este lunes, día 11 de agosto, para aclarar la polémica surgida tras su participación en la corrida celebrada este pasado domingo, día 10, en la plaza de toros de Huesca.

Para esta faena, que constituía su regreso al ruedo, Manuel recibe una bandera de España con el mensaje Pedro Sánchez a prisión, una frase que el propio Escribano desconocía que estaba impresa en la bandera.

El gesto, que fue captado por las cámaras y rápidamente viralizado en redes sociales, ha generado un intenso debate político y mediático. Ante las especulaciones, Escribano ha querido zanjar el asunto con un texto firme y detallado. Una suerte de comunicado que no deja lugar a la duda.

"Ante las informaciones publicadas en algunos medios sobre 'la polémica bandera que llevó el torero Manuel Escribano en Huesca, Pedro Sánchez a prisión, quiero manifestar mi rotunda y absoluta negación de que existiese ninguna intención política por mi parte", comienza su misiva.

Añade: "Desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito. Durante ese momento, recibí de las peñas, como muestra de afecto, una bandera de España que en ningún momento leí ni advertí que portara ningún mensaje".

En ese punto del escrito, agrega: "La tomé únicamente por ser la bandera de mi país, en un instante de emoción y gratitud hacia el público, sin otro propósito o significado. Además, quiero aclarar que en algunas informaciones se afirma que di la vuelta al ruedo con esa bandera, y eso no es cierto".

"Sólo la porté unos instantes antes de dejarla, sin recorrer la plaza con ella. Rechazo firmemente que se intente vincular este gesto con posicionamientos políticos o ideológicos o que se me atribuya la intención de querer portar y difundir el mensaje escrito en esa bandera", apunta.

Laura Sánchez junto a su pareja, Manuel Escribano, en una imagen de sus redes.

"En mi carrera profesional y en mi vida privada nunca he utilizado mi profesión para hacer proselitismo político ni para faltar el respeto a nadie, piense como piense. El toreo, para mí, es un arte y una tradición que deben estar por encima de cualquier división ideológica".

Remacha: "Lamento que se pretenda malinterpretar un momento de celebración y respeto hacia la afición, y confío en que estas palabras aclaren cualquier duda sobre mi verdadera intención. Manuel Escribano".

La primera persona en mostrarle su apoyo públicamente ha sido su pareja y razón de amor, Laura Sánchez, quien ha secundado sus palabras a golpe de 'me gusta'. Conviene recordar que Manuel Escribano mantiene desde hace años una sólida relación con Laura Sánchez.

Juntos forman una pareja que ha sabido combinar la tradición taurina con el glamour de las pasarelas, siempre desde la discreción y el respeto mutuo.

Ambos comparten su vida entre Sevilla y el campo, y han sido vistos en múltiples ocasiones apoyándose en sus respectivas profesiones.

Laura, que ha hablado públicamente de su admiración por el arte del toreo, ha sido un pilar fundamental en la vida del diestro, especialmente en momentos de tensión como el actual.

La polémica bandera ha encendido el debate, pero Manuel Escribano ha querido apagar el fuego con palabras claras y un mensaje de respeto. En tiempos de crispación, su comunicado es también una defensa del toreo como espacio de encuentro, no de confrontación.