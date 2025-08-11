César y Jorge Cadaval, rotos de dolor, regresan al trabajo tras la muerte de su cuñado: "Se ha marchado sin previo aviso"

La familia Cadaval vive días de profundo dolor tras la repentina muerte de Alberto Fernández, marido de Maite Cadaval (60) y cuñado de Jorge (64 años) y César (60), conocidos en toda España como Los Morancos.

La triste noticia, confirmada por Jorge en redes sociales este pasado fin de semana, ha dejado un gran vacío en el núcleo familiar. Sin embargo, la pareja de humoristas ha decidido volver a los escenarios.

Ha sido la periodista y amiga íntima de la familia, Marina Bernal (57), quien ha revelado este gesto de entereza. "El domingo por la noche, rotos por dentro, volvieron a dar lo mejor de ellos mismos, volvieron a hacer reír al público y a repartir alegría", ha escrito en sus redes, haciendo alarde de la profesionalidad y humanidad que caracteriza a los hermanos Cadaval.

La periodista ha recordado que conoce bien la esencia de esta familia. "Los Cadaval son una tribu más que una familia, abren las puertas de su corazón a todas las personas que se acercan a ellos, sin esperar nada, con la única intención de compartir felicidad", ha señalado.

Además, ha destacado que, tras perder a sus hermanos Diego y Carlos, ahora la vida les ha arrebatado también a Alberto, a quien consideraban "un hermano más".

En sus palabras, la periodista ha descrito que esta pérdida ha llegado sin previo aviso, interrumpiendo proyectos y sueños por cumplir, algo que ya anunció Jorge Cadaval este fin de semana en una desgarradora carta dedicada al que fue su cuñado.

"Esa es la vida, la que de repente te cambia los planes para recordarte que somos frágiles y vulnerables", reflexionaba. Y ponía en valor el ejemplo de Maite, quien decidió que continuaran con el trabajo programado, siguiendo la filosofía de su padre: "La pena no vende".

Este regreso a los escenarios, pese a la pena, es una muestra más de la unión y fortaleza que caracteriza a la familia; valores que han heredado de sus padres, Juani y María, quienes siempre les inculcaron la importancia de afrontar las adversidades juntos y de mantener la alegría como motor vital, incluso en los momentos más difíciles.

Días antes de retomar su actividad, Jorge Cadaval compartió en Instagram una carta de despedida a su cuñado. En ella recordaba el día en que Maite le habló de Alberto y cómo, con el tiempo, se convirtió en "el mejor cuñado, el mejor amigo y el manitas al que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa". Un texto cargado de gratitud y cariño que compartió en su perfil.

"Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por hacer tan feliz a mi hermana. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro", escribía Jorge. Y concluía: "Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Te queremos mucho… y así seguirá siendo siempre".

Con una mezcla de tristeza y agradecimiento, Jorge y César han vuelto a los escenarios, haciendo reír a su público en memoria de Alberto a través de lo que mejor saben hacer: arrancar sonrisas y compartir alegría, como siempre se les enseñó en su familia.