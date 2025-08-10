Francisco y Tana Rivera aclaran qué le pasó a Cayetano en su accidente, que lo aparta de los ruedos tras su sonada detención

El interés mediático que rodea a la figura de Cayetano Rivera (48 años) no cesa. Los últimos acontecimientos en la vida del diestro despiertan gran expectación, ya que los hechos más recientes que ha vivido dejan algunos aspectos en el aire. No se termina de saber a ciencia cierta qué le ha pasado.

El pasado 25 de julio, el torero tuvo que cancelar una corrida de toros en Santander a última hora. Entonces no ofreció demasiadas explicaciones. Trascendió que sufrió un percance mientras practicaba en el campo. Este percance despertó las alarmas entre sus seguidores.

Días después se supo que ha iniciado acciones legales en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid por supuesta detención ilegal tras su incidente en un restaurante de comida rápida en la capital. Ahora, su hermano, Francisco Rivera (51), y su sobrina, Tana Rivera (25), han explicado de manera clara cómo está el matador de toros y qué pasó el día de su accidente.

Tana Rivera, en una imagen de archivo. GTRES

La hija de Eugenia Martínez de Irujo (56 y Fran Rivera ha respondido sobre su tío. Restando importancia, ha dejado claro que no hay motivo para preocuparse.

“Está bien, está bien, todo bien. Ha sido un susto, pero está bien. Se ha roto un dedo”, ha explicado, zanjando con su respuesta las especulaciones que han circulado en los últimos días.

La joven diseñadora e influencer ha querido transmitir calma. “Mi padre, muy bien. En mi casa estamos todos muy bien, gracias a Dios”, ha asegurado, subrayando que el núcleo familiar vive un buen momento a pesar de los contratiempos.

Un accidente en el campo

El susto de Cayetano se produjo en plena temporada taurina. Sufrió el accidente durante una jornada de trabajo en el campo, lo que le impidió cumplir con un compromiso taurino programado en en la Plaza de Toros de Santander con motivo de la Feria de Santiago 2025.

Fran Rivera ha respondido sobre el accidente de su hermano y el incidente que protagonizó en un restaurante de comida rápida en Madrid el pasado mes de junio. Europa Press

Ahora es su sobrina Tana quien confirma que la lesión, aunque dolorosa, no reviste gravedad. Francisco Rivera, por su parte, también ha hecho referencia al estado actual de Cayetano: "Está, bueno, pues fíjate, ha perdido unas corridas de toros, está lastimado. Pero a él, preguntadle mejor a él".

Fuentes cercanas explican que Cayetano se encuentra en fase de recuperación. Y si todo avanza como está previsto, pronto retomará su agenda profesional.

Su episodio con la policía

En la vida de Cayetano Rivera existe otro episodio que ha mucho de qué hablar. El pasado 30 de junio se vio envuelto en un altercado con la policía en un restaurante de comida rápida en Madrid. Según testigos, con una actitud desafiante, increpó a los trabajadores del establecimiento. Y estos a llamaron a los servicios de seguridad.

Cayetano Rivera, en una imagen de archivo. GTRES

A la llegada de los agentes, el torero no quiso calmarse. Según testigos, se encaró con ellos y terminó detenido, acusado de un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Pasó la noche en el calabozo y fue puesto en libertad a las siete de la mañana del día siguiente.

Sobre este asunto, Cayetano ha manifestado su indignación en sendos comunicados. "Me duele ser tratado como un delincuente y un terrorista", ha lamentado.

Tras el controvertido hecho, su abogado, Joaquín G. Moeckel, ha interpuesto una denuncia. "Entendemos que los actos que se llevaron a cabo, tras una discusión en un restaurante, no son dignos ni propicios para una detención", ha destacado.

En relación a este asunto, Fran Rivera ha preferido mantenerse al margen. "Yo no tengo nada que decir. Está todo en manos de los abogados, creo, ¿no?", ha declarado este fin de semana.