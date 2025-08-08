Reconstruimos el accidente de Jaime Anglada: el coche que lo arrolló iba en sentido contrario y llevaba un casco 'quitamultas'

El cantante Jaime Anglada en una imagen de sus redes sociales.

Este viernes, 8 de agosto, el cantante mallorquín Jaime Anglada (52 años) se ha convertido en el protagonista involuntario de casi todos los medios de comunicación. Y no precisamente por su exitosa carrera artística, sino por un desagradable suceso.

Un gravísimo accidente de tráfico acaecido en la madrugada de este día 8 en Palma ha parado en seco la vida del amigo íntimo de Felipe VI (57), y su estado de salud es "crítico", como ha podido conocer EL ESPAÑOL. Las próximas horas son clave para su evolución.

Los hechos sucedieron a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor, en torno a las 1:30 horas. Tras el suceso, Jaime fue trasladado a la UCI del Hospital Universitario Son Espases.

Jaime Anglada en una fotografía de archivo. Gtres

Pero, ¿cómo sucedieron los hechos en realidad? ¿Qué pasó en esa calle de la isla balear, a esa hora en concreto? ¿Qué hacía Anglada allí y de qué manera fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga? EL ESPAÑOL reconstruye los hechos.

1. Avenida Joan Miró. 1:30 horas

Al filo de la 1:30 horas de la madrugada de este pasado viernes, 8 de agosto, Jaime Anglada se sitúa en el número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor. Está solo y no sabe que su vida está a punto de dar un giro radical.

2. Su Vespa y un casco de "pequeñas dimensiones"

Quienes conocen a Anglada deslizan a este diario que siempre se mueve por Palma con su motocicleta. En concreto, una Vespa. Esta pasada madrugada, Jaime iba subido a ella. Llevaba, a modo de protección, un casco de "pequeñas dimensiones".

Así lo avanza Diario de Mallorca y confirma EL ESPAÑOL. Se trata de un casco, como se le conoce coloquialmente, 'quitamultas, que dejaba la mandíbula y una parte del cráneo descubiertos.

En torno a esa hora antes mencionada, Jaime se halla junto a su Vespa en un aparcamiento, a la altura del número 330 de dicha calle. Es una vía urbana de doble sentido con límite de velocidad de 40 km/h. En cuestión de segundos, su suerte cambia.

3. Un vehículo lo arrolla

Imagen de la Avenida de Joan Miró, a la altura del número 330. Europa Press

En ese aparcamiento es donde se produce el impacto entre la moto del artista y un vehículo que circulaba en sentido contrario y acabó por arrollarlo, "realizando una maniobra ilegal antes de huir del lugar", informa Europa Press.

El coche embiste violentamente la moto, provocando que el cantante salga despedido varios metros y quede tendido en el asfalto.

Entre dos plazas de aparcamiento, sobre el asfalto, se pueden observar restos de sangre y arenilla, evidencia de la brutalidad del choque y del trabajo inmediato de los servicios de emergencia para intentar estabilizar al músico.

Las señales azules pintadas en el suelo delimitan los aparcamientos, y justo entre ellas, la zona presenta un marcado color rojizo y áreas cubiertas con polvo y arena, utilizado habitualmente por los servicios de limpieza para absorber líquidos tras accidentes.

Jaime Anglada en una fotografía de archivo. Gtres

4. Traslado urgente al hospital

Tras el accidente, destacan las personas que están capacitadas para hacerlo la gran celeridad con que llegan los servicios sanitarios del SAMU 061. Una ambulancia medicalizada llega al lugar y logra estabilizar al músico. A Jaime se lo llevan de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresa en la UCI, en estado "crítico".

5. Coche a la fuga

El vehículo que atropella a Jaime Anglada y lo deja herido grave en la carretera se da a la fuga, sin prestar asistencia ni alertar a emergencias. Afortunadamente, pese a lo intempestivo de la hora, hubo testigos oculares.

Personas que vieron el suceso, que saben cómo aconteció y se quedaron con datos clave. Llaman inmediatamente al 061, y dan parte de lo sucedido.

Una información que estas personas trasladan a la Policía Local de Palma, que interroga a varios testigos. Se aportan distintos detalles del vehículo y la matrícula.

6. El conductor, detenido

Una hora después del accidente, la Policía Local localiza al conductor en su domicilio. El joven es detenido y trasladado a dependencias policiales. Se encontraba bajo los efectos del alcohol. El presunto autor del atropello presentaba unatasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado -el triple de lo permitido-.

Está acusado de imprudencia con resultado de lesiones y abandono del lugar del accidente.

7. Estado actual

Jaime Anglada permanece intubado y sedado en la UCI. Su estado es grave pero estable, y las próximas horas son clave para su evolución.

La noticia ha generado una ola de preocupación en Mallorca, donde Anglada es una figura muy querida, y ha movilizado a su entorno más cercano, incluida su mujer, Pilar, y sus dos hijos.

8. Traumatismo y heridas

En el centro médico se le diagnostica a Jaime un traumatismo craneoencefálico severo, además de extirpación del bazo, rotura de mandíbula, cadera y costillas, así como "múltiples lesiones internas".

9. Reacciones públicas

Jaime Anglada junto a su mujer, hace unos días, durante la recepción de los Reyes, en Marivent. Gtres

Tras el grave accidente de tráfico que ha dejado al cantautor mallorquín Jaime Anglada en estado crítico, la ciudad de Palma ha reaccionado con una ola de solidaridad y afecto. Desde instituciones públicas hasta ciudadanos anónimos, todos han querido enviar fuerza al artista, símbolo de la cultura balear.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés (54), ha sido uno de los primeros en expresar públicamente su apoyo.

"Jaime Anglada representa lo mejor de nuestra ciudad: talento, compromiso y humanidad. Palma está contigo, Jaime. Te esperamos con los brazos abiertos", ha posteado el regidor.

Además, desde el Ajuntament de Palma se ha compartido un mensaje institucional en redes sociales, destacando la trayectoria artística y el vínculo del músico con la ciudad. El Real Club Náutico de Palma, del que Anglada es socio, también ha publicado un emotivo mensaje:

Artistas locales y nacionales han compartido canciones, recuerdos y palabras de ánimo en redes sociales, usando el hashtag #FuerzaJaime.

10. La familia pide respeto

Su esposa, Pilar Aguiló, ha pedido respeto y privacidad, agradeciendo las muestras de cariño. Amigos íntimos, como el rey Felipe VI, han mostrado preocupación por su estado, según fuentes cercanas