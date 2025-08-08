El proyecto de Jaime Anglada que queda en suspenso tras su grave accidente y la angustia de su mujer y de sus dos hijos

La vida del querido cantante Jaime Anglada (52 años) ha sufrido un inesperado revés en la madrugada de este viernes, 8 de agosto. Al filo de las 1:30 horas, la moto en la que iba subido Anglada ha sido arrollada por un vehículo que se ha dado a la fuga del lugar del siniestro.

Tras el grave accidente, acaecido a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor, Jaime queda muy grave y es trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresa en la UCI.

Conviene puntualizar que el conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos. Qué duda cabe de que son horas cruciales y angustiosas para su familia y amigos.

Las heridas que sufre son de extrema gravedad. Todos están pendientes de su evolución. La noticia, como no podía ser de otro modo, ha generado gran preocupación en Palma, donde Anglada es una persona muy querida a la par que admirada.

Jaime Anglada, en su último story de Instagram.

Amén de sus bonísimos amigos -entre ellos, el rey Felipe VI (57)-, estas horas están viviéndolas con gran angustia la mujer del cantante mallorquín, Pilar Aguiló, y sus dos hijos, Julia y Jaime. En paralelo a este difícil trance, en las últimas horas Jaime colgaba un vídeo en su Instagram.

En una story de dicha red social, Anglada, horas antes del accidente, se mostraba ilusionado y feliz, y anunciaba a sus seguidores -10.600 followers- el próximo proyecto que tenía programado. En concreto, Jaime informaba que el próximo viernes, 15 de agosto, iba a actuar.

Lo haría en La Movida Café, una sala de música en directo, donde Anglada tenía pensado deleitar a todos con su innegable talento. Claro está, ese proyecto queda en suspenso. A la espera de su evolución.

Su historia de amor

La historia de amor entre Jaime Anglada y Pilar Aguiló bien podría calificarse como sólida y serena. Farmacéutica y nutricionista de profesión, Pilar es la fundadora de Nutrición Activa, un espacio de bienestar integral en Palma que ha sido visitado incluso por la reina Letizia (52).

Pero más allá de su faceta profesional, Pilar es el gran pilar emocional del cantante. Juntos han formado una pareja que se mantiene alejada de los focos, pero que ha sabido construir una relación basada en la complicidad, el respeto y el apoyo mutuo.

En entrevistas, Anglada ha confesado que Pilar ha sido su equilibrio, su refugio y su mayor inspiración. "Ella me ayuda a querer continuar y escribir mejor", dijo en una ocasión, dejando entrever que muchas de sus letras nacen de esa conexión íntima.

Fruto de su relación con Pilar, Jaime es padre de dos hijos adolescentes, Jaime y Julia, quienes han crecido en un entorno marcado por la música, la cultura y los valores familiares. Aunque el cantante ha mantenido su vida privada lejos de la exposición mediática, se sabe que su rol como padre es central en su día a día.

Durante la pandemia, Anglada priorizó el bienestar de sus hijos por encima de su carrera, dedicándose a su educación y a compartir tiempo en casa. "Al principio me preocupé de mis hijos, de sus estudios… luego empecé a escribir canciones", confesó en una entrevista, reflejando cómo la familia ha sido siempre su motor creativo.