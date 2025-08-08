Paula Echevarría celebrará una gran fiesta en Marbella por su 48º cumpleaños: la fecha exacta y una inesperada compañía

Paula Echevarría ha cumplido este pasado jueves, 7 de agosto, 48 años, pero no será hasta la noche de este viernes, 8 de agosto, cuando lo celebre por todo lo alto. La actriz ha elegido, una vez más, Marbella como escenario de su gran noche, un lugar que ya forma parte de su verano habitual.

Esta vez, lo hace con toda su familia reunida: sus padres, su pareja Miguel Torres (39 años), su hija Daniella (16) y su hijo pequeño, Miki (4). Una celebración que, como todos los años, será uno de los grandes eventos de la temporada y tendrá lugar en uno de los lugares más queridos por la actriz asturiana.

Antes de instalarse en la Costa del Sol, Paula ha disfrutado del norte de España, en su Asturias natal, donde ha compartido días de descanso con amigas, planes de playa y momentos familiares. Ha sido fiel a sus costumbres, pero este año ha habido una novedad: la reunión de toda su familia para acompañarla en este cumpleaños tan señalado.

Paula Echevarría en su 47 cumpleaños cantando con Juan Magan en Starlite Occident. Gtres

Ya en Marbella, se ha dejado ver en distintos planes que anticipaban la celebración de este viernes, día 8. Estuvieron en el concierto de Tom Jones en el festival Starlite Occident, en compañía de sus padres, y también pasó por uno de sus templos de belleza favoritos, Tacha Beauty, el centro de estética en el que confía desde hace años, junto a su madre y su hija, para prepararse antes de soplar las velas.

La gran incógnita del verano ha sido su escasa presencia pública junto a Miguel Torres, con quien no se la había visto en redes ni en eventos desde hacía semanas. Sin embargo, este jueves, 6 de agosto, reaparecieron juntos, zanjando cualquier especulación, ya que el propio Miguel ha compartido una imagen junto a ella en el cumpleaños de un amigo de la pareja.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la celebración tendrá lugar este viernes, 8 de agosto, por la noche y será discreta, familiar y muy emotiva. Una velada especial para una mujer que celebra la vida rodeada de los suyos, en uno de los veranos más personales que se le recuerdan.

Además, contará con la asistencia de sus amigos de confianza, entre ellos Poty Castillo (65) y su mujer, y se celebrará en el lugar donde las estrellas brillan más que nunca: Starlite Occident.

Paula Echevarría y su familia al completo en Marbella celebrando su 48 cumpleaños de forma privada. Instagram

Desde hace varios años -concretamente cuatro- la actriz elige este recinto, que siente como su casa, para celebrar la gran fiesta de su cumpleaños. Allí preparan momentos únicos, cena de gala y una gran tarta en la que acaba soplando sus velas. Además, siempre le acompañan globos, bailarines y mucha fiesta, algo que, particularmente, a Paula Echevarría le encanta.

Hace dos años, Daniella, la hija que tuvo junto a David Bustamante (43), estuvo presente en esta fiesta que hasta entonces no había pisado nunca. Y, este año, por primera vez, su hijo Miki podría ser uno de los invitados de honor, ya que se encuentra en Marbella con la pareja y la familia al completo.

Aunque Paula Echevarría no ha publicado información sobre la noche de su cumpleaños, este periódico conoce los detalles de esta fiesta.

Sin embargo, lo que sí ha compartido durante la mañana del 8 de agosto ha sido un post sobre cómo fue su 7 de agosto. "Agradecida a la vida por seguir aquí, rodeada de lo que más quiero y disfrutando de cada paso como lo hago", ha escrito en su perfil junto a fotografías de su día de cumpleaños.

Tomar el sol, comer paella, pasar tiempo con la familia y acabar soplando las velas tras cenar frente al mar en Marbella. Un cumpleaños único, rodeado de su familia, donde Echevarría ha dejado claro que está dispuesta a disfrutar de la vida. "Que Dios me dé salud, que del resto me encargo yo", ha concluido.

Declaración de amor de Miguel Torres

Paula Echevarría ha soplado las velas de su 48 cumpleaños en familia, por primera vez todos juntos en Marbella. La actriz y empresaria, que atraviesa un momento personal pleno, ha recibido una de las felicitaciones más especiales de la jornada por parte de Miguel Torres.

El exfutbolista, con quien mantiene una relación desde hace siete años, ha compartido en su perfil de Instagram un emotivo carrusel de imágenes y una declaración de amor que ha conquistado a sus seguidores.

Pero si algo ha emocionado especialmente a los fans ha sido el mensaje que Miguel acompañó a las imágenes: "Hay personas que llegan y lo cambian todo sin hacer ruido. Tú llegaste con risas, con fuego, con vida. Y lo cambiaste todo, pero para bien", ha comenzado escribiendo.

Paula Echevarría y Miguel Torres en Starlite Occident. Gtres

Una dedicatoria cargada de sentimiento que confirma la solidez de la pareja, aunque en las últimas semanas hayan jugado al despiste sin subir contenido juntos (y sí por separado) durante las vacaciones. "Siete años no son nada si pienso en lo que aún nos queda", ha continuado diciendo el exfutbolista. Aunque la pareja se resiste al compromiso y a una boda, con este mensaje Miguel refuerza su amor hacia la actriz.

"Que la vida te siga regalando razones para brillar como tú sabes", ha concluido, dejando claro que la mujer que duerme a su lado es la persona más importante de su vida.

En las instantáneas, tomadas en lo que parece ser su hogar marbellí, Paula aparece radiante, vestida en pijama y en compañía de su hijo Miki, rodeada de globos rosas y unos llamativos números '48' que presidían la decoración. Y también hay hueco para las fotografías en pareja y con Daniella, la hija mayor de Paula, reflejando la naturalidad y la armonía de una familia que respira complicidad.