Jaime Anglada sufre un "traumatismo craneoencefálico severo", le han extirpado el bazo y presenta "múltiples lesiones"

El cantante y compositor mallorquín Jaime Anglada (52 años) permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir, en la madrugada de este viernes, un grave accidente de tráfico.

El artista ha sido arrollado por un turismo mientras circulaba con su motocicleta en la avenida Joan Miró de Palma, a la altura de la zona de Cala Major. Según confirman fuentes hospitalarias al Diario de Mallorca, Anglada presenta un "traumatismo craneoencefálico severo" y "múltiples lesiones" en diversas partes del cuerpo.

A pesar de la gravedad de las heridas, las mismas fuentes aseguran al citado medio que su vida no corre peligro en estos momentos. En esa línea, EL ESPAÑOL ha podido conocer que el artista se encuentra "bastante mal, intubado y crítico". Las próximas horas serán clave para su evolución.

Jaime Anglada en una imagen de archivo.

Además, según informa Europa Press a través de su entorno, el cantante ha sufrido la extirpación del bazo y presenta, además, rotura de cadera, mandíbula y costillas, permaneciendo bajo vigilancia por el traumatismo que padece.

El siniestro se ha producido alrededor de la una y media de la madrugada, concretamente a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró. Jaime Anglada circulaba a bordo de una motocicleta tipo Vespa cuando, por causas que todavía se investigan, un turismo le embiste violentamente.

El impacto provoca que el músico salga despedido y quede tendido en el asfalto, gravemente herido. Lo más alarmante es que, tras el choque, el conductor del coche se da a la fuga sin prestarle asistencia médica ni llamar a la ambulancia.

Testigos de la escena alertan de inmediato a los servicios de emergencias, lo que permite la rápida intervención de una ambulancia del 061.

El cantante Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

El equipo sanitario estabiliza al cantante en el lugar del accidente y lo traslada de urgencia a Son Espases en estado muy grave.

Horas después, agentes de la Policía Local de Palma han logrado localizar y detener al conductor huido, que en estos momentos se encuentra bajo custodia mientras se instruyen las diligencias pertinentes. No han trascendido por ahora más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que han llevado a que abandonara el lugar sin atender a la víctima.

Fuentes cercanas a la familia del intérprete confirman que Anglada permanece sedado en la UCI y que sus seres queridos se encuentran junto a él, a la espera de noticias positivas de los médicos.

Además, según informan a EL ESPAÑOL el cantante mallorquín "es una persona muy querida en la isla, se cuenta con él para muchas cosas y ha llegado a tener audiencias privadas con el alcalde de Palma", por lo que la preocupación en la isla es máxima.

Amigo del Rey

Además, Jaime Anglada tiene una relación de amistad muy estrecha con el rey Felipe VI (57) y la última vez que se le pudo ver juntos fue el pasado 4 de agosto en la recepción que todos los años se celebra en el palacio de Marivent, en Mallorca.

Los reyes Felipe y Letizia, en un concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca en el año 2004. GTRES

Además, también se les pudo ver en un ambiente más relajado, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, donde el cantante ofreció un concierto en la terraza del Real Club Náutico de Palma.

El monarca es un fiel seguidor de Anglada, cantante de profesión. Y siempre que ha tenido ocasión ha acudido a sus conciertos. Así ocurrió hace apenas una semana tras competir en la Copa del Rey Mapfre a bordo del Aifos. Felipe VI, en un ambiente distendido y relajado, se mezcló con el público, aplaudió, bailó e incluso interactuó con la banda.

La investigación policial continúa abierta para esclarecer las causas exactas del atropello. La Policía Local está recabando testimonios y revisando las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión cómo se produjo el siniestro.

En estos momentos, toda la atención está puesta en la evolución médica del cantante. El parte oficial del Hospital Son Espases subraya que Anglada sigue en estado grave y que las próximas horas serán clave para determinar la evolución de sus heridas y el alcance de las secuelas que pueda sufrir.