Borja Sémper comparte un significativo vídeo junto a su mujer en su verano más difícil tras revelar que padece cáncer

En uno de los veranos más difíciles de su vida, Borja Sémper (49 años) ha reaparecido públicamente en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde se le ve divertido y cómplice junto a su mujer, la actriz Bárbara Goenaga (41), en una playa gaditana.

El portavoz del Partido Popular, que hace apenas unas semanas anunció que padece cáncer en fase inicial, ha elegido este rincón del sur para desconectar, respirar y, como él mismo ha escrito, "recuperar energía".

"Unos días de Cádiz para recuperar energía. Cádiz siempre es una buena idea", ha publicado el político, acompañado de un breve vídeo en el que aparece con gorra, gafas de sol y camiseta negra, abrazado al mar y a su compañera de vida.

La publicación ha sido recibida con una oleada de mensajes de apoyo y cariño. Sémper, que se encuentra en pleno tratamiento médico, ha optado por mantener su actividad política en pausa, aunque no ha abandonado del todo sus responsabilidades como portavoz.

Su actitud, marcada por el optimismo y la serenidad, ha sido clave para afrontar este proceso, que él mismo ha calificado como "exigente pero esperanzador".

En entrevistas recientes, el político ha confesado que fue Bárbara Goenaga quien insistió en que se hiciera pruebas médicas ante los primeros síntomas. Gracias a esa insistencia, el tumor fue detectado a tiempo, lo que ha permitido un abordaje temprano y un pronóstico favorable.

La relación entre Borja y Bárbara, que comenzó hace más de una década tras coincidir en San Sebastián, ha sido siempre discreta pero sólida.

Ella, actriz y diseñadora de joyas con gran éxito -incluso la reina Letizia (52) ha lucido sus piezas-, ha sido el gran apoyo emocional del político en este trance. En su cumpleaños, Sémper le dedicó unas palabras que hoy resuenan con más fuerza.

"Una vez le dije 'yo mataré dragones por ti'; ahora soy consciente de lo presuntuoso que fui, porque es al revés. Bárbara es luz, guía, madre y amante. Es generosidad, talento y ternura", expuso Sémper.

Juntos forman una familia ensamblada con cuatro hijos: Telmo y Eliot, fruto de su relación; Arán, hijo de Bárbara con el actor Óscar Jaenada (50); y Pablo, del primer matrimonio de Borja. En Cádiz, todos han encontrado un refugio lejos del ruido, donde el tiempo adquiere otra dimensión.

Cádiz: su refugio

No es casual que hayan elegido Cádiz. La pareja ha viajado hasta la otra punta del país para disfrutar de unos días de desconexión, lejos de Madrid y del País Vasco, donde reparten su vida. El entorno natural, la brisa atlántica y la luz del sur han sido el escenario perfecto para esta reaparición.

Borja Sémper no ha hablado de plazos ni de pronósticos. Pero sí ha dejado claro que, en este momento, lo importante es vivir el día a día y rodearse de quienes realmente importan. Cádiz ha sido el lugar elegido para hacerlo.