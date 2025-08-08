El 'acercamiento' de Nacho Palau a Miguel Bosé que ha pasado inadvertido: cómo ocurrió y quién lo propició

Tras terminar su gira en España con un último concierto en Santander, Miguel Bosé (69 años) puso rumbo a su casa de Mallorca. Unos días de descanso en familia que han propiciado dos acontecimientos significativos.

Por un lado, el reencuentro de los dos hijos del artista, Diego y Tadeo, y los dos hijos del que fuera su pareja, Nacho Palau (53), Ivo y Telmo. Una cita inmortalizada por los reporteros gráficos que copó los titulares de las principales cabeceras de la crónica rosa hace apenas una semana. Por otro, un gesto por parte del escultor que ha pasado inadvertido, pero que resulta especialmente llamativo.

A comienzos de esta semana, Miguel Bosé compartió un vídeo en su perfil de Instagram tras recibir en su casa de Mallorca al maestro arrocero Edu Torres-Molino Roca. Unas imágenes en las que se le veía cocinar una paella para el cantante, su familia y un grupo de amigos.

En el vídeo se veía a Edu Torres-Molino Roca elaborar su receta mientras relataba algunos trucos a sus comensales.

"Ayer apareció en casa Mallorca Edu Torres-Molino Roca con un tremendo operativo para cocinarnos una paella deliciosa y llena de historias. Otra cosa, otra dimensión. Arrocero y paellero de quinta generación, reunió y fascinó a toda la familia y a los amigos presentes. Aquí un poco de todo el proceso y de la jornada entera", escribió Miguel Bosé en aquella publicación. Un post en el que aprovechó para dar a conocer los otros proyectos gastronómicos del maestro.

La publicación, aparentemente casual y de la que ya hablaba el cantante en un post anterior, suma 26.900 likes y más de 500 comentarios. Entre todos ellos destacan dos mensajes de la misma persona: Nacho Palau.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la relación entre el intérprete de Papito y el escultor valenciano sigue siendo difícil. Pese a ello, todo parece indicar que Palau busca cierta normalidad. Así, no dudó en comentar el citado post del cantante. Primero, con dos emojis que guiñan los ojos y sacan la lengua. Segundo, con un texto dirigido al maestro arrocero.

DL_u588549_001

"Espero que no esté como las mías, si no mal vamos, Edu", escribió en un siguiente texto con cierto punto de humor, al que reaccionó el propio maestro arrocero, quien sin quererlo ha propiciado este acercamiento por parte del valenciano. "Nacho", escribió entre risas. Dicho comentario, además, suma 15 'me gusta'. Ninguno de ellos de Miguel Bosé.

Para el afamado cantante, la relación con su expareja está rota hasta en las redes sociales. Nacho Palau sí le sigue en su perfil de Instagram. Pero Miguel Bosé no le ha devuelto el follow al escultor.

Pese a este sutil gesto por parte Palau, la relación entre él y el cantante sigue siendo difícil. En cambio sí existe un vínculo estrecho entre los hijos de ambos, quienes se consideran -y tratan- como hermanos, aunque no lo sean legalmente.

Así quedó demostrado el pasado 29 de julio cuando compartieron una comida juntos, acompañados de Miguel Bosé, Paola Dominguín (64) y la hija de esta, Alma Villalta (48). Acudieron al Mia Restaurante, el mismo local que visitó la Familia Real el pasado martes, 5 de agosto.

Los cuatro adolescentes en un fotomontaje de JALEOS. Gtres

Una situación que fue mucho más complicada de gestionar durante el verano de 2024. Diego, Tadeo, Ivo y Telmo no llegaron a verse en Mallorca, como estaba previsto. Palau, incluso, acusó públicamente al cantante de no dejarle ejercer como padre.

Según ha podido saber este periódico, la artífice de que este año prevalezca la cordialidad -al menos en lo que respecta a los encuentros entre los cuatro adolescentes- es Paola Dominguín, quien es muy cercana a Nacho Palau. También Alma, una prima muy querida por Diego, Tadeo, Ivo y Telmo.

Tal y como está previsto, y así lo informan a este medio, los cuatro adolescentes seguirán juntos durante casi todo agosto. Será a finales de este mes cuando Miguel Bosé y sus dos hijos abandonarán Mallorca. El artista tiene programado un nuevo concierto en septiembre en la ciudad de Zacatecas, México.