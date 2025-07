Ana Peleteiro se sincera como nunca sobre las secuelas tras la pérdida de su segundo hijo: "Tengo mucho dolor en el útero"

La atleta olímpica Ana Peleteiro (29 años) atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal. Hace unas semanas, la deportista y su marido, el también atleta Benjamín Compaoré (37), compartieron la dolorosa noticia de la pérdida de su segundo hijo en común.

Desde entonces, ambos han optado por mantener un perfil bajo, centrándose en su recuperación física y emocional, y apoyándose mutuamente. Ahora, Peleteiro ha optado por abrir una ventana de sinceridad con sus seguidores a través de sus redes, donde ha compartido cómo está siendo este difícil proceso de recuperación.

La gallega ha explicado que su cuerpo está experimentando importantes secuelas derivadas del aborto. "Tengo una cita médica que es muy importante, así que deseadme suerte, porque después de todo lo que ha pasado es una cita muy importante", ha expresado recientemente a través de Instagram.

Entre los síntomas más duros que está afrontando, destaca un intenso dolor en el útero que sufre estos días. "En el posparto de Lúa -nombre de su primera hija- no tuve entuertos. Todos los que no tuve entonces los estoy teniendo ahora", ha explicado. Y añade: "No sabéis lo doloroso que está siendo, tengo mucho dolor en el útero. Imagino que estará volviendo a su tamaño normal, pero horrible".

Más allá de lo físico, esto le está afectando tanto a nivel corporal como emocional. Peleteiro también ha hablado con honestidad sobre el impacto que este proceso tiene en su salud mental. En una reciente publicación, la atleta reconocía que no está siendo fácil encontrar motivación para el día a día: "Últimamente, encontrar motivación no está siendo del todo fácil. Hay días en los que cuesta empezar y encontrar un propósito".

Sin embargo, esta falta de energía le ha llevado a tomar una decisión importante: "He decidido priorizarme. Reconectarme con mi cuerpo, sentirme bonita, comer rico y sano sin culpas, darme mis caprichos, hablarme con amor y meditar cada vez que lo necesito", escribía.

Ana Peleteiro y su marido, Benjamín, en su viaje a Menorca. Instagram

Consciente de que el proceso de sanar requiere tiempo, la atleta añadía una reflexión que ha sido muy aplaudida: "Priorizarte no es egoísmo. Es cuidado. Es amor propio. Y para sanar, tú debes de ser lo más importante en tu día a día".

Eso sí, en medio de todo este proceso, tanto ella como su pareja han decidido viajar a Menorca para desconectar de la rutina y pasar tiempo juntos. "Días para nosotros", han escrito, acompañando el mensaje con varias imágenes desde la isla balear.

La historia de amor de Ana y Benjamín comenzó en el entorno profesional, en la pista de atletismo, hace casi diez años, aunque no fue hasta finales de 2021 cuando iniciaron su relación sentimental. Desde entonces, su historia ha avanzado a pasos agigantados: en 2022 nació su hija Lúa, en 2023 celebraron su boda en Galicia, y en 2024 Campaoré se convirtió en el entrenador personal de su esposa.

El deportista tiene tres hijas más fruto de una relación anterior, aunque todos se tratan como una auténtica familia. Eso sí, Peleteiro y Benjamín están más unidos que nunca: ya no solo por el deporte, sino porque el amor sigue siendo el mejor refugio para una pareja que ahora sigue buscando el cuidado mutuo.