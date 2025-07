El sorprendente cambio físico de Ronna Keith: ni el mismo 'Papuchi' la reconocería

Lleva décadas desaparecida del foco mediático, pero en los 90, su nombre era bien conocido en los noventa, donde ella y su marido, el doctor Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias (81 años), llegaron a convertirse en rostros habituales de la prensa rosa y la televisión.

Tras la muerte del ginecólogo, el 19 de diciembre de 2005, la modelo norteamericana permaneció en su tierra natal con los dos hijos que tuvo con el médico. Desde entonces ha estado apartada de los medios. Ahora ha reaparecido en TardeAr, donde ha concedido una entrevista con motivo del 100 cumpleaños del más conocido como 'Papuchi'.

Desde su actual residencia en Estados Unidos, Keith ha compartido recuerdos en una entrevista emitida por el programa de Telecinco. En ella ha rememorado su historia de "amor a primera vista" con el hombre de su vida. De su regreso a la pequeña pantalla ha llamado la atención su enorme cambio físico: en la actualidad luce una imagen muy distinta a la que conocíamos de ella, con canas y algunos kilos de más.

Ronna Keith ha concedido una entrevista en el programa 'TardeAr', de Telecinco. Mediaset

El médico y la modelo estadounidense se conocieron en 1995 en una terraza del Paseo de la Habana, en Madrid. Él tenía entonces 80 años y ella, 28. Fue allí donde surgió la chispa: él la invitó a pasar unos días en Galicia, y desde entonces se hicieron inseparables.

“Estaba caminando con una amiga cuando se acercó y nos invitó a tomar un café”, ha recordado ante las cámaras.

"Adelantado a su tiempo"

"Me conquistó con su sentido del humor, su inteligencia, sus valores... era una persona adelantada a su tiempo”, ha explicado con emoción. Los casi 50 años de edad que los separaban nunca supuso un problema. Ni un obstáculo. Todo lo contrario.

Keith asegura que aprendió muchísimo a su lado. “Nunca me importó la diferencia de edad. Era muy astuto, muy juvenil, rápido de mente. Con él, cada día era un aprendizaje”, añade.

El doctor Iglesias Puga, con Ronna Keith, en una imagen de 2004. GTRES

Con el tiempo, la pareja consolidó su vínculo y decidió formalizar su unión. El 1 de marzo de 2001 contrajeron matrimonio en una boda civil en Jacksonville, Florida. Su idilio generó una gran repercusión mediática, no solo por la notable diferencia de edad entre ambos (eran 48 años de diferencia), sino también por la popularidad del doctor Iglesias Puga, habitual protagonista de titulares en la prensa.

"Necesitábamos protegernos"

"La organizamos con poco tiempo, fue una boda espontánea. Julio lo tenía claro. Él quería casarse más que yo. No es que yo no quisiera, pero en ese momento vio necesario formalizar la relación. Fue muy gracioso porque cuando estábamos delante de la jueza, Julio dijo: llevamos muchos años juntos, no es algo de un día para otro", ha recordado.

La noticia del enlace no se conoció hasta tiempo después, y ahora Ronna revela el motivo de por qué mantuvieron el enlace en secreto: “Es importante guardar un espacio de privacidad. En aquel momento necesitábamos protegernos".

Tras la boda, la pareja continuó compartiendo su vida en común hasta el año 2005, fecha en la que Papuchi falleció a los 90 años. A raíz de su pérdida, Keith optó por el silencio mediático, centrada en sus hijos y en su vida al otro lado del charco.

El padre de Julio Iglesias contrajo matrimonio con Ronna Keith el 1 de marzo de 2001. GTRES

La primera mujer del doctor Iglesias Puga fue María del Rosario de la Cueva y Perignat, conocida familiarmente como Charo de la Cueva. Se casaron en 1943, poco después de conocerse en un carnaval de Carabanchel Bajo, Madrid. Juntos tuvieron dos hijos: Julio Iglesias, el conocido cantante, y Carlos Luis Iglesias. Se divorciaron en 1983. Siempre discreta, Charo falleció el jueves 14 de marzo de 2002 en Miami, -tres años antes que su exmarido-, a los 82 años de edad.

En su reaparición, la viuda del médico ha querido destacar la relación que mantiene con los hijos de su difunto esposo, con quienes asegura seguir en contacto. “Es una familia unida por el cariño y el respeto. Siempre han estado presentes en momentos importantes”, ha afirmado.

"Un cuento de hadas"

Han pasado veinte largos años de su feliz vida en común con Julio Iglesias Puga, con el que vivió un auténtico "cuento de hadas".

Julio Iglesias, con su padre, en la rueda ofrecida tras la liberación del doctor Iglesias Puga, secuestrado por ETA, en 1982. GTRES

Una historia que, pese al paso del tiempo y a las circunstancias, sigue muy viva en su memoria. “Tuve la suerte de conocer a alguien excepcional. Y aunque ya no esté, sigue siendo el gran amor de mi vida”, ha declarado.

Julio Iglesias Puga y Ronna Keith tuvieron dos hijos: Jaime Nathaniel, nacido en 2004, y Ruth Ann, nacida en 2006. Jaime llegó al mundo dos años antes del fallecimiento de su padre, mientras que Ruth nació poco después de la muerte de Iglesias Puga, por lo que nunca llegó a conocerlo. Ambos hijos residen con su madre en Florida. Al igual que su madre, ambos se mantienen en un perfil bajo y ajenos por completo al mundo de la fama.