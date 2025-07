Loli Álvarez, sobre su novia: "Nunca pensé que el amor de mi vida era una mujer. Es una tía estupenda y es policía"

A comienzos de los 2000 unos personajes marcianos irrumpieron en la televisión. Tamara (ahora Yurena), Paco Porras, Leonardo Dantés, Arlequín, Tony Genil y Loli Álvarez protagonizaron su propia trama excéntrica en la que las peleas y los reproches entre ellos fueron minutados y alcanzaron grandes datos de audiencia a nivel nacional.

Al fenómeno, que comenzó con la lucha por la autoría del mítico tema No Cambié, se le dio el nombre de Tamarismo y ahora 25 años después Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) han vuelto a rescatar el movimiento en una serie, Superestar, y en un documental, Sigo siendo la misma.

Es precisamente en el documental, que ofrece una visión más periodística y testimonial de Yurena y su entorno, con su propia participación y análisis de expertos y compañeros de aquella explosión mediática, donde estos personajes vuelven a cobrar protagonismo.

Yurena en una imagen de archivo. GTRES

Cada uno de ellos vuelve al pasado para recordar su época gloriosa donde inventaron relaciones entre ellos, embarazos, accidentes de tráfico y un sinfín de historias surrealistas que 'engancharon' al público.

A raíz de este documental se puede ver cómo viven estos personajes en la actualidad siendo Loli Álvarez, con permiso de Yurena, una de las grandes protagonistas.

Nacida en un pueblo muy pequeño de la costa de Granada, llamado Gualchos, siempre tuvo claro que su vida no estaba ahí. Era la más pequeña de casa y la más rebelde. A los 18 años tomó la decisión de mudarse a Madrid para hacer realizar su sueño: ser artista. Como ella misma dice "la capital de España era el centro del universo". Es aquí donde conoce a Leonardo Dantés, el autor del No cambié.

Los dos forman un grupo musical, Luna Azul, y es durante su el tiempo que se mantienen juntos como dúo musical cuando Dantés le comenta a Loli que tiene una canción que no quiere nadie. Ella, ve la oportunidad que estaban esperando y deciden dar a conocer el tema. "Tú cantas como un poeta arruinado y yo tampoco soy Pavarotti", le dice Loli Álvarez a Leonardo para convencerlo de que la canción debe ser para ellos, según comenta la protagonista en el documental. "El No cambié es como mi hijo", dice.

Cabe puntualizar en este momento que esta es su versión de la historia, ya que en el polo opuesto, su archienemiga Tamara, tiene otro relato de los hechos totalmente distinto. Según esta última, Leonardo Dantés le ofreció interpretar la canción, ella aceptó y luego Loli, a la que no conocía de nada, se quiso apropiar del tema.

Peleas, aparte, Loli recuerda esa época como una de las mejores de su vida. "Estoy agradecida a los medios de comunicación cada día que me levanto de la cama porque sin la prensa nosotros no somos nadie. Ha sido la época de mi vida que he reído más a gusto y con el bolsillo más lleno".

En una reciente entrevista en ABC, Loli Álvarez asegura que llegó a ganar "entre 4 y 5 millones de pesetas a la semana".

Enamorada de una policía

Ahora vive felizmente en un chalet en Mazagón (Toledo) y comparte su vida con una mujer. "Siempre he dado pie a pensar que me gustaban los hombres. Tenía un poco de miedo que dijeran: "Encima la friki esta es lesbiana". Nunca llegué a pensar que el amor de mi vida era una mujer. Se llama Belinda, es una tía estupenda y es policía. Su nombre es Belinda Retamal", asegura Álvarez durante el documental.

Es la primera vez que Loli muestra a su pareja en televisión. Comparte varias escenas cotidianas con ella. La primera es entrenando juntas en una sala de boxeo y la segunda en el baño de la casa de Loli donde le pide a su pareja que la grabe en la bañera al más puro estilo Julia Roberts en Pretty Woman.

La pareja comenzó su relación sentimental después de su divorcio con Ronnie. Loli Álvarez estuvo casada con un hombre que le suplantó su identidad durante siete años en redes sociales. Se hacía pasar por ella y hablaba con otras mujeres "porque le daba morbo ver cómo le gustaba a otras mujeres".

Loly se enteró de lo que hacía Ronnie gracias a mujeres que le escribían. Una de ellas, Belinda, le llamó la atención y le transmitió confianza, por lo que le pidió el teléfono y continuaron hablando. Así surgió su historia de amor.

El documento audiovisual también recoge todas las operaciones a las que se ha sometido a lo largo de los años y su 'obsesión' por estar bien físicamente. "Yo quería estar perfecta. Veía un quirófano de estética y me tiraba como si fuera una piscina. Empecé a operarme... Me hice una liposucción, me operé los ojos... no hay nada en el mercado que no me haya hecho", asegura a su manicurista mientras se hace las uñas de las manos y los pies en un centro de estética.

Loli Álvarez sigue 'preocupada' por su imagen pero vive feliz alejada de los focos junto a su novia y sus mascotas.