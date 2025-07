Juan Avellaneda: "Tengo terapeuta. Si no, estaría como una cabra. Tras el susto que tuve, te cambia el chip"

Una llamada, tres interrupciones y un corte telefónico: así es como Juan Avellaneda (42 años) ha comenzado su entrevista con EL ESPAÑOL. El diseñador está a punto de sumar una nueva vuelta al sol y, en uno de los años más complicados de su vida, este medio se ha puesto en contacto con él para saber cómo encara esta nueva etapa.

Después de los problemas respiratorios que tuvo durante el primer trimestre del año, que significaron "un susto" para el diseñador, está recuperado e inmerso en miles de proyectos que lo tienen sin parar, de un lado para otro: desde la televisión hasta sus vídeos de TikTok. Avellaneda está imparable.

En una conversación con EL ESPAÑOL, se ha sincerado sobre su estado de salud y ha presentado su nuevo proyecto: el universo Avellaneda de la mano de See You. Además, ha confesado cómo es su forma de vida tras superar un cáncer y la distinta percepción del miedo que él tiene en comparación con el resto de su familia.

Juan Avellaneda en un acto en Madrid en 2023.

Quedan pocos días para que cumpla 43 años, ¿en qué momento se encuentra?

Yo, muy bien. A ver, tuve un sustito, pero ya está hecho, ya pasó, o sea que, por suerte, muy bien. Y luego, con mil cosas sobre la mesa, o sea, estoy encantado.

Sé que ha pasado hace no mucho por un complicado proceso de salud. ¿Está mejor?

Este año, en cuanto a salud, ha sido complicado, un show. Empecé el año tosiendo y mi marido me dijo que fuera al médico. Fui de urgencias y, ese mismo día, me ingresaron porque decían que tenía nódulos en el pulmón. Flipé un poco.

Dos días después, el doctor llega y me dice: 'Hemos podido salvar el pulmón'. Yo, sin entender nada, dije: '¿En qué momento nos habíamos planteado perder un trozo de pulmón?'. Al final, descartaron cáncer, pero fue un shock. Después estuve dos semanas con la máscara de oxígeno puesta.

¿Y ahora cómo se encuentra?

Súper bien, al 100 %. Solo fue un susto que, por suerte, pillamos muy a tiempo. Hubo un shock, pero el tratamiento funcionó súper bien y ya está.

Supongo que esto también le hizo recordar su proceso anterior de cáncer…

Sí, de testículo. Esta vez me lo tomé de otra forma. Mi entorno estaba muy preocupado, pero yo, tranquilo. Ya había pasado por algo así antes y pensé: si vuelve a pasar, pues seguimos. Fue curiosa mi reacción, y mi entorno alucinó. Fue una paz muy rara.

¿Sabes qué pasa? Que con el testículo se me puede regenerar en cualquier momento, entonces ya vives con eso. Ahora, cuando voy a una revisión, digo: 'Si algo sale mal, pues que corten uno'. Quizás es muy fuerte, pero es que es así. Si no, no viviría. Yo tuve mucha suerte; hay gente que tiene que hacer quimio, radio…

Juan Avellaneda en un acto público. Gtres

¿Le afecta mentalmente? ¿Cómo cuida su salud mental?

Tengo terapeuta. Si no, estaría como una cabra (ríe). Me ayuda y me guía. Tras mi ingreso, mi marido tuvo un susto y ahí me agobié mucho. Lo pasé fatal. Fue peor para mí que mi propio ingreso. Gracias a la terapeuta lo pude controlar. Hay técnicas y gente que te ayuda.

¿Cree que aún hay tabú sobre la salud mental y las terapias?

Sí, la gente tiene miedo. Pero si te duele la rodilla, vas al traumatólogo; si te duele el alma, vas al psicólogo. Para eso están los profesionales. Hay recursos que no tienes por ti mismo y ellos pueden ayudarte.

Dejando el tema de la salud, ¿considera que está en un buen momento a nivel profesional?

Sí, yo quería tener una segunda línea para poder llegar a más gente y lo que hicimos fue que me junté con See You. Entonces hicimos una colaboración y ahora, si te fijas, lo que hemos hecho ha sido que ya las tiendas son enteras mías, todas las colecciones dentro son mías, en la web está todo mío, es decir, que ahora ya es Juan Avellaneda X See You, pero ya es el universo entero.

¿Cómo está llevando esta nueva etapa en TikTok en la que gusta lo que hace?

Es muy fuerte. Yo lo he hecho siempre, lo que pasa es que ahora es como que se ha hecho más viral. Pero yo ya llevo en redes, a lo mejor, 8 años o más. Pero sí que es verdad que ahora, con esto de comentar los looks y tal… A mí esto ahora es lo que me divierte, entonces, como me divierte, lo hago más constante, me resulta más fácil. Me gusta jugar a eso, que la moda puede ser lúdica y didáctica. Y la gente lo está viendo; la respuesta de la gente es alucinante.

¿Cuánto tarda en hacerse un vídeo? ¿Cambia su forma de ser al hacerlo?

Una horita, más o menos. Claro, a ver, depende: si tengo que documentarme o algo, tardo más. Tú, cuando miras las redes sociales, al final lo que te apetece ahora y lo que te divierte es ese punto natural y ese punto fresco y esa realidad, ¿no? Creo que hemos estado viviendo con filtros durante muchos años y creo que ahora lo que se premia y lo que se agradece es, sobre todo, la parte más natural, más próxima y más amena.

Supongo que como personaje también ha construido más su imagen y eso gustará a las marcas.

Claro. Hay marcas que quieren colaborar contigo y, a la hora de hacer algún desfile, a veces es más fácil porque a alguna marca le apetece entrar en tu universo. Está muy bien porque se crean sinergias, incluso con otros creadores. De hecho, el año que viene sale una colaboración mía, como diseñador, desde mi marca, con otra bastante conocida. Eso es lo divertido: poder crear universos compartidos.

¿Las redes le han ayudado a expresarse más libremente?

Sí, me siento muy libre. Puedo comunicar, expresar frustraciones, alegrías, enseñar diseños, descubrir marcas, sitios de viaje, compartir trucos… Hago el contenido que me gustaría ver. El filtro lo pones tú: decides qué contar y qué no.

Volviendo al mundo de la moda, ¿hay alguien a quien le quede por vestir o que le apetezca mucho?

Últimamente estoy viendo la serie Sirenas. Siempre he querido vestir a Julianne Moore (64), y viendo la serie pensaba que vestir a esa mujer sería increíble. Ella y Cate Blanchett (56): cada vez que las veo pienso… me desmayo.

Y sobre la reina Letizia, ¿ha coincidido con ella? ¿Cambiaría algo de su estilo o el de la Casa Real Española?

He coincidido en los Premios Princesa de Girona, pero no la conozco. Cambiaría el estilismo de las niñas a uno más natural y adulto. Como son ahora, a veces las infantilizan o les ponen años. A Sofía, por ejemplo, le favorecen otros cortes, potenciar la silueta.

La reina suele ir muy bien, y el rey, a nivel sastrería, es el mejor de Europa. Aunque debería aprender a combinar las corbatas, que me parecen anticuadas. Eso lo hacen mejor los de Inglaterra.

Juan Avellaneda en los Premios Princesa de Girona 2024. Gtres

¿Cree que veremos un estilo más natural de Sofía y Leonor cuando dejen de tener tanto papel institucional?

Me encantaría verlas en casual, de verdad: jeans, camiseta, cárdigan… Cuando sean ellas mismas seguro que nos van a sorprender.

Y para terminar, ¿cómo encara cumplir años? ¿Algún deseo especial?

No le doy mucha importancia a los cumpleaños. Me encantan los regalos, y las sorpresas, sobre todo, pero poco más. A causa de la enfermedad que tuve, te cambia un poco el baremo. Tú, con 27 años, te piensas que eres eterno, no te esperas que te llegue un golpe así y yo tuve mucha suerte. Pero, claro, cuando te llega la noticia, es un shock y es por eso que no le doy importancia.

Después de un susto como el que tuve, te cambia el chip: vives más relajado. Eso sí, me gustaría irme a Corea y a China, lo tengo apuntadísimo.