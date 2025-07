Cristina Pedroche, madre de su segundo hijo con Dabiz Muñoz: el significativo nombre que han elegido para su bebé

Llegan las mejores noticias para Cristina Pedroche (36 años) y su marido, Dabiz Muñoz (45). La presentadora y el chef acaban de dar la bienvenida a su segundo hijo en común. Un bebé al que han llamado Isai y cuya llegada ha anunciado la pareja en las redes sociales.

"Pues sí, el amor se multiplica. Isai Pedroche Muñoz", adelantan en sus respectivas cuentas de Instagram. Con la llegada del retoño, el matrimonio da un nuevo compañero de juegos a su hija Laia, nacida en julio de 2023.

El nombre "Isai" significa "Dios es salvación" o "Jehová es". Es de origen hebreo y está asociado con el personaje bíblico Jesé, padre del rey David. Según la etimología, este nombre tan poco común refleja "la creencia en la benevolencia y la capacidad de Dios para proporcionar redención".

Recientemente, la colaboradora y presentadora de televisión compartía un vídeo en sus redes sociales en el que presumía de la recta final de su embarazo: "Lo fuerte que me siento con dos corazones dentro". Incluso ha posado desnuda, orgullosa de su silueta premamá. "Siento que queda poco para conocerte bebé, pero ya te amo con todo el alma. Estoy deseando verte la carita, tenerte entre mis brazos y olerte", decía.

También hace unos días confesaba a través de sus redes sociales que se sentía tranquila ante su segundo alumbramiento: "Me enfrento al parto con pocos miedos, la verdad. Ya sabéis que soy muy controladora y que me pongo en todas las situaciones posibles antes, así que ya me he imaginado desde un parto largo a uno precipitado".

Confusión tras anunciar el embarazo

"El parto no depende solo de mí, es algo que haré junto a mi bebé así que sé que sea como sea será perfecto para nosotros. Lo importante para mí para llegar tranquila es tener toda la información de lo que podría pasar para que en todo momento sienta que soy dueña de mi parto", añadía.

Asimismo, no ocultaba que su único temor en la recta final de su embarazo ha sido el postparto: "Será otra cosa porque, claro, el bajón de las hormonas no puedo controlarlo tanto. Pero confío en que será mucho mejor, más que nada porque el amor sí que será doble".

La presentadora anunció su segundo embarazo el pasado 28 de diciembre, coincidiendo con el día de los Santos Inocentes. Lo hizo a través de un vídeo que compartía en su cuenta de Instagram en el que se la veía junto a su marido sosteniendo un test de embarazo. "Dos años después...", destacaban, con un emoticono de un corazón.

Ambos aparecían juntos ante el test algo nerviosos y expectantes. Sin embargo, el hecho de que compartieran la feliz noticia en el tradicional día de las bromas hizo pensar que, quizás, el anuncio iba de farol. No era así en absoluto.

Días después, Pedroche aclaraba que ella y su marido volverían a convertirse en padres. Su anuncio era cierto. En un rotundo comunicado, explicó: "Todavía hoy hay gente que me pregunta que si era verdad lo del embarazo. Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día".

"Hace dos años, el 28 de diciembre, una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía (...) diciendo que estaba embarazada. Esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente lo publicaron", detallaba.

"Me hizo mucho daño"

"Nadie, pero ni una sola persona, se lo cuestionó. Todo el mundo me escribía para darme la enhorabuena. Solo algunas personas cercanas a las que todavía no había tenido la oportunidad de contárselo se lo cuestionaban. Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante 'no me pertenecía'. No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí", sentenciaba.

"Esta vez fui mucho más precavida en mis visitas a los controles médicos y se lo conté aún a menos personas que la vez anterior. Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás", añadía. "Lo publiqué con un vídeo real, actual, en el que salíamos mi marido y yo viendo el test de embarazo. No había dudas, era imposible que nadie dudara. ¿O sí? Nunca lo vi venir".

Dabiz Muñoz

El anuncio de su embarazo no es la única polémica en la que se ha visto envuelta Cristina Pedroche. El pasado mes de marzo cuando surgieron algunas especulaciones sobre una posible crisis de pareja con Dabiz Muñoz después de que compartiera una fotografía en la que se podía ver la que fue su antigua habitación en la casa de sus padres.

Nueva casa en La Finca

"No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre. Volver a dormir en mi habitación de la casa de mis padres está siendo interesante". decía en su post. Lo cierto es que

Cristina Pedroche, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El motivo de su mudanza temporal es que ella y su marido estaban ultimando los arreglos de su nueva casa en la exclusiva urbanización La Finca, a las afueras de Madrid. En los últimos cinco años han estado viviendo en una residencia de 700 metros cuadrados construidos en la misma zona.