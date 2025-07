Blanca Romero, rota al hablar de su hija, Lucía Rivera: "No tuvo un padre que la quisiera"

Blanca Romero (49 años) es una persona muy transparente cuando aborda ciertos temas, pero con su vida personal suele ser cauta. Sin embargo, este jueves, 17 de julio, la actriz se ha sincerado y ha mostrado su lado más personal y vulnerable.

Se ha estrenado Mis Raíces, un nuevo programa en Cuatro presentado por Isabel Jiménez (43), donde la actriz se ha abierto en canal y ha hablado sobre su vida, la relación con Cayetano Rivera (48) y la crianza de su hija, Lucía Rivera (26), a quien crió sola y sin la presencia paternal que necesitaba.

"Lo pasé mal al criarla y educarla sola, no fue fácil", ha señalado Romero durante su charla con la presentadora. La actriz ha reconocido que no fue un momento agradable para ella enfrentarse a la maternidad de la joven, ya que lo tuvo que hacer en solitario, sin pareja y sin una figura paterna que la pudiese ayudar, teniendo que dejar a un lado sus ambiciones profesionales por ser madre.

En la conversación se puede ver cómo la actriz, visiblemente afectada por el tema, reconoce que la maternidad para ella no ha sido fácil. "Tienes que perdonarte estas cosas", le respondía la presentadora al ver el estado en el que se encontraba la actriz, a lo que Blanca no tuvo reparo en contestar: "Más que perdonarme, es darme cuenta de la lección que me puso la vida por delante", ha señalado, conteniendo las lágrimas.

Aunque cuando habla de su hija Lucía se le iluminan los ojos, ha confesado que lo pasó mal, ya que la joven creció sin la presencia de su padre biológico, al que no ha querido mencionar. Sin embargo, sí ha expresado que no quería a la niña: "Es normal que luego la vida me recompense a niveles bestiales y me salgan las cosas muy bien, porque me pone lecciones muy duras. Lucía no tuvo la suerte de tener un padre que la quisiera, comprometido, que fuera guay y que me ayudara a mantenerla", ha sentenciado la actriz, aún con lágrimas en los ojos.

Lucía Rivera y Blanca Romero en una imagen de archivo. Gtres

De hecho, tanto es así que Lucía Rivera, en su libro Nada es lo que parece, cuenta que en el año 2015 fue la primera vez que supo de su padre, y que fue el hecho más desagradable que ha vivido nunca. "Fue un encuentro desafortunado. Cuando lo conocí fue todo bien hasta que, por detrás, lo hizo. Mi padre no había venido a conocerme. El villano había venido a extorsionar a mi madre y a pedirle dinero a cambio de unos vídeos de cuando era una niña y mantenían relaciones", relata Rivera en su libro.

Este hecho marcó la vida de madre e hija. Sin embargo, Cayetano Rivera no tardó en entrar en sus vidas y, cuando Lucía tenía apenas dos años, el torero la adoptó y le dio sus apellidos de forma oficial, ya manteniendo una relación con Blanca Romero. Aunque la propia Lucía confesó, ya siendo mayor de edad, que no fue un momento fácil para ella: la tachaban de "aprovechada" y sufrió bullying.

En cuanto a su matrimonio con Cayetano Rivera, con el que contrajo matrimonio en el año 2001, en una boda en Gijón, por todo lo alto y del que se separó tres años más tarde, en 2004, ha contado que fue corto pero porque no entendía que hacía ahí. "No tengo nada malo que decir, ni del matrimonio ni de nada, pero sentí que no era mi sitio. Me aburría. Yo es que me aburría en esas charlas...", ha comentado.

"No he podido tener yo la suerte de tener a un forrado que esté bueno, que me quiera, que me ame, que me ayude a criar a los críos...", un comentario con el que ha querido zanjar la conversación con Isabel Jiménez, intentando restarle tensión y tristeza al asunto, ya que recordar todos estos episodios de su vida le resulta complicado.