Gloria Camila, rotunda, arremete contra Tamara, la hermana de Michu: "Mi sobrina no va a ser tu fuente de ingresos"

La muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega (32 años), el pasado 7 de julio ha dado paso a una guerra total entre Gloria Camila (29), la hermana de él, y Tamara, hermana de la -tristemente- fallecida.

Varias han sido las ocasiones en las que Tamara Rodríguez Gamaza se ha sincerado en un plató de televisión desde el trágico y repentino deceso de su hermana. En todas sus declaraciones, cabe recordar, ha atacado duramente a la familia Ortega-Mohedano: "No se quieren ocupar de Rocío, la hija de Michu y José Fernando".

En la tarde de este miércoles, 16 de julio, Gloria Camila ha acudido al plató de TardeAr para responder a las graves acusaciones vertidas por Tamara desde la muerte de Michu. "Estas faltas de respeto son innecesarias y no las voy a consentir. No voy a entrar más en este juego, sobre todo por mi personita", ha comenzado diciendo la también hija de la malograda Rocío Jurado.

Gloria Camila y Rocío Flores, en el funeral de Michu, expareja de José Fernando. GTRES

Tajante y rotunda, Gloria ha confesado que tomará acciones legales contra Tamara. "La primera que siempre ha querido venir a la tele es ella, pero mi sobrina no va a ser tu fuente de ingresos", ha apuntado. Además, se ha sincerado sobre las informaciones respecto a la custodia de la pequeña Rocío: "No me consta que Tamara haya firmado un papel para ser la tutora legal".

Si hay algo que ha cuestionado la hermana de María Rodríguez Gamaza -nombre real de Michu- es la relación entre los Ortega-Mohedano y Rocío. "He estado en calidad de tía siempre y ahora lo voy a estar mucho más. Su bienestar es lo único que realmente nos preocupa a mí y a los míos", ha apostillado en el programa de Telecinco Gloria Camila.

Uno de los temas más repetidos tras el fallecimiento de Michu ha sido la difícil situación de José Fernando, quien permanece desde hace unos años ingresado en un centro de desintoxicación. "Mi hermano es maravilloso y lo está sufriendo. Es a él a quien tengo que pedir permiso para llevarme o no a mi sobrina", ha relatado la influencer.

Tamara, hermana de Michu, el pasado 16 de julio. Europa Press

La guerra abierta entre ambas familias se ha convertido en un habitual de la pequeña pantalla. "A mi sobrina le ha tocado vivir sin madre y es muy doloroso y traumático. Me da pena. No quiero que ella pase por lo mismo que yo. Ahora lo único que nos importa es el bienestar de la niña, que esté bien", apostilló este pasado fin de semana Gloria en el programa Fiesta, dejando una vez más claro que lo más importante para todos es el bienestar de la pequeña Rocío.

La incertidumbre es máxima al hablar de la custodia de la niña de ocho años. Aunque por el momento no se conoce quién obtendrá su tutela legal, lo cierto es que la situación de su padre, José Fernando, no es compatible con la crianza de una hija de ocho años.

Michu y José Fernando Ortega, en una fotografía de archivo. Gtres

Desde hace años, el hijo de Ortega Cano permanece ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios, en Ciempozuelos (Madrid), donde continúa su recuperación y recibe tratamiento por su "déficit intelectual, sumado a su trastorno mental y al consumo de sustancias, que lo limitan gravemente", tal y como reveló un informe médico.

La despedida de José Fernando

Este pasado martes, 15 de julio, José Fernando Ortega, poco asiduo a sus redes sociales, utilizó su perfil de Instagram para compartir un emotivo escrito de despedida a Michu, quien fuera su pareja y madre de su única hija, Rocío.

"Nunca olvidaré el gran amor hacia tu hija y hacia mí. Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños junto a tus metas con tu gran vivir hacia tu gente", relató el hijo de Ortega Cano. Además, desolado, aprovechó el texto para despedirse de la madre de su única hija: "Siempre serás una persona recordada con su sonrisa en el alma y tu cantar hacia el viento. Ahora descansa en paz y con tu alma celestial. Te amamos".